Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị chấm dứt một chương trình đào tạo quốc tế

Ngày 20/10, một số phụ huynh và sinh viên chương trình Y Việt - Đức khoá 2023 và khoá 2024, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thư mời tham dự đối thoại về chương trình này.

Theo thư mời, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, thời gian qua, nhà trường và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) phối hợp triển khai chương trình đào tạo Y Việt - Đức với mục tiêu mang đến cho sinh viên một mô hình học tập tích hợp, hiện đại và chuẩn quốc tế.

Lễ khai giảng Khoa Y Việt - Đức năm học 2024-2025 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Nhà trường).

“Sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo chấm dứt hợp tác triển khai chương trình đào tạo Y Việt - Đức.

Đây là quyết định xuất phát từ phía đối tác Đức do thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và điều chỉnh chính sách về chương trình hợp tác quốc tế của các trường đại học công lập tại CHLB Đức”, nội dung thư mời thể hiện.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mời phụ huynh và sinh viên đến dự buổi đối thoại để cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và thống nhất về phương án học tập, lộ trình đào tạo và phương án tài chính cho các khóa đang học.

Qua đó, trường mong muốn trao đổi, thảo luận cũng như giải đáp các nội dung liên quan đến chương trình như tình hình và lý do chấm dứt hợp tác đào tạo; phương án học tập cho sinh viên các khóa đang theo học; phương án tài chính và việc xử lý các khoản học phí đã nộp; kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ dành cho sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường đang xúc tiến làm việc cùng phụ huynh và sinh viên về vấn đề chương trình Y Việt - Đức.

Được biết, nhà trường cũng đã báo cáo về sự việc lên các cơ quan quản lý.

Chương trình đào tạo y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, là chương trình đầu tiên giúp bác sĩ Việt Nam được công nhận văn bằng, học tiếp sau đại học và hành nghề tại CHLB Đức.

Đây cũng là chương trình đào tạo có mức học phí cao nhất hiện nay tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Năm 2025, theo công bố, học phí của chương trình Y Việt - Đức là 115 triệu đồng/học kỳ.