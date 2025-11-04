Lịch đăng ký và xét tuyển đại học 2026 sớm hơn 2 tuần

Bộ GD&ĐT vừa công bố quyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Dự kiến, Bộ sẽ ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2026 vào ngày 10/11.

Tuyển sinh đại học 2026 sẽ diễn ra sớm hơn, thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7 đến 4/7/2026 (Ảnh: Hoài Nam).

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh (với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026); tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này; thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7/2026 đến 17h ngày 4/7/2026, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Thí sinh nộp lệ phí từ ngày 17/7 đến 21/7/2026.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026.

Như vậy, các mốc thời gian tuyển sinh năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm.