Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,32

Trường Đại học Hạ Long vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15-27,32 điểm. Ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, xếp sau đó là ngành giáo dục mầm non.

Năm 2025, Trường Đại học Hạ Long tuyển 2.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.

Đây là năm đầu tiên nhà trường sử dụng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tư duy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển đại học.

Đến thời điểm này, ĐH Hạ Long cũng là trường đầu tiên phía Bắc công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2025 như sau: