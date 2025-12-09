Cựu tình nguyện viên Nuôi em nói lý do rút khỏi dự án sau 5 ngày làm việc

Theo chia sẻ của Mai Lâm (tên đã được thay đổi), đầu năm 2025, cô đăng ký làm tình nguyện viên của dự án Nuôi em. Công việc của Mai Lâm là nhắn tin nhắc các anh chị nuôi (cách dự án gọi nhà hảo tâm) chuyển khoản tiền nuôi em.

Trong nhóm tình nguyện viên có khoảng 3-4 người quản lý. Tuy nhiên, theo lời Mai Lâm, người quản lý không hướng dẫn tình nguyện viên phải làm như thế nào. Chỉ khi nào tình nguyện viên làm sai, họ mới đi chụp tin nhắn giữa tình nguyện viên với anh chị nuôi để khiển trách.

“Tình nguyện viên có nhiều độ tuổi khác nhau. Một vài bạn còn trẻ và khả năng còn yếu. Có khi các bạn không đọc lại tin nhắn cũ của tình nguyện viên phụ trách trước đã nhắn với anh chị nuôi, dẫn tới trường hợp anh chị nuôi đã đóng tiền rồi nhưng lại nhắn tin nhắc chuyển khoản lần nữa”, Mai Lâm chia sẻ.

Cô nói thêm, nội dung tin nhắn nhắc chuyển khoản mà tình nguyện viên nhắn cho anh chị nuôi phải tuân thủ theo thứ tự “giống như văn mẫu mà dự án đưa ra”. Tình nguyện viên không được tự ý nhắn thêm bất kỳ nội dung nào ngoài “văn mẫu soạn sẵn”.

Cũng theo Mai Lâm, người quản lý nhắc tình nguyện viên nhiều lần rằng họ chỉ có nhiệm vụ nhắn tin hướng dẫn anh chị nuôi chuyển khoản và nhắc chuyển khoản. Còn việc xác nhận chuyển khoản và thông tin các em nuôi sẽ do bộ phận khác làm.

Hình ảnh của dự án Nuôi em (Ảnh: FB Nuôi em).

Tuy nhiên, Mai Lâm cho hay, trong các tin nhắn trao đổi với anh chị nuôi thuộc danh sách cô phụ trách, không có tin nhắn nào cung cấp thông tin về em nuôi cho nhà hảo tâm.

Làm tình nguyện viên khoảng 4-5 ngày, Mai Lâm xin rút. Cô chia sẻ về 2 lý do dẫn đến quyết định này.

Một là cô thấy nhiều anh chị nuôi tin tưởng dự án, chuyển khoản số tiền không nhỏ, tuy nhiên bản thân cô làm nhiệm vụ nhắc họ chuyển tiền mà lại không biết rõ số tiền đó sẽ đi đâu.

Hai là thái độ thiếu tôn trọng tình nguyện viên của những người quản lý nhóm.

Trong bài đăng vào 22h tối ngày 7/12, người sáng lập dự án Nuôi em Hoàng Hoa Trung đã giải thích với các nhà hảo tâm về vấn đề tình nguyện viên.

Cụ thể, việc tình nguyện viên phải nhắc chuyển khoản nhiều lần là do đã đến hạn cần thanh toán mà nhà hảo tâm chưa thanh toán.

Giải pháp mà Nuôi em đề xuất là tình nguyện viên sẽ nhắc 3 lần, nếu nhà hảo tâm không thanh toán thì dự án sẽ đóng mã lại và tìm anh chị nuôi mới.

Liên quan tới thái độ thách thức của tình nguyện viên khi trao đổi với anh chị nuôi theo phản ánh của tài khoản the20stapesbythanh, Nuôi em xin nhận trách nhiệm về việc thiếu kiểm soát ngôn từ cũng như cảm xúc khi giao tiếp.

“Đây là điều hoàn toàn không mong muốn. Đội ngũ sẽ cùng họp lại, rút kinh nghiệm và cải thiện hơn trong tương lai”, Hoàng Hoa Trung viết.

Sau khi Hoàng Hoa Trung - “cha đẻ” dự án Nuôi em - công bố đóng băng tài khoản từ 22h ngày 7/12, dự kiến trong 15 ngày, nhiều người thắc mắc những học sinh đang được hỗ trợ từ dự án này sẽ ra sao. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai, cho biết thời điểm hiện tại, nhà trường có 232 trẻ được hỗ trợ bởi dự án Nuôi em. “Chưa ai thông báo gì nên dự án vẫn đang hoạt động bình thường tại đây”, bà Huyền cho hay. Cũng theo hiệu trưởng, mỗi bữa ăn của học sinh ở đây là 15.000 đồng, trong đó, dự án hỗ trợ 6.800 đồng/em. Số tiền còn lại do Nhà nước hỗ trợ và nhà trường xã hội hóa. Trước đây, khi chưa sáp nhập tỉnh thành, việc thống kê, làm hồ sơ học sinh cho dự án đều thông qua phòng GD&ĐT và theo học kỳ. Hiện không còn phòng GD&ĐT, nhà trường đứng ra làm hồ sơ học sinh theo chu kỳ 2 tháng/lần. Dựa trên hồ sơ này, dự án sẽ chuyển tiền hỗ trợ học sinh với thời lượng tương ứng. Theo bà Huyền, học sinh Trường Mầm non Ánh Dương được hưởng hỗ trợ cách đây khoảng 2 năm, trong khi học sinh cấp tiểu học đã được hỗ trợ từ nhiều năm trước. "Hiện nhà trường mới làm hồ sơ đề nghị đến tháng 10. Chúng tôi dự kiến hết tháng 12 sẽ tiếp tục làm hồ sơ gửi tới dự án”, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Cũng theo bà Huyền, học sinh được dự án hỗ trợ đều là học sinh khó khăn, mồ côi hoặc khuyết tật. Nếu chương trình tạm dừng, sẽ khó khăn cho các em. “Chúng tôi chưa biết xử lý thế nào nếu dự án tạm ngừng, có lẽ sẽ phải huy động từ phụ huynh bởi không còn nguồn hỗ trợ nào khác”, bà Huyền chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, từ đêm 6/12, mạng xã hội Threads lan truyền mạnh thông tin về dự án Nuôi em với nhiều cáo buộc thiếu minh bạch tài chính.

Bài đăng từ tài khoản alexaphan1204 cho biết, tháng 8/2022, người này nhắn tin cho Hoàng Hoa Trung để đăng ký “nuôi em” (mỗi cá nhân sẽ góp một khoản tiền nhất định để nuôi một học sinh đi học).

Sau đó, người này được cấp 1 mã nuôi em NE03905. Tiền nuôi đóng một lần là 1.450.000 đồng. Đến đầu tháng 1/2023, người này thử tra cứu nhưng mã nuôi em lại hiện tên một người khác. Từ đó, người này đặt nghi vấn, đã có 2 người nuôi cùng 1 học sinh.

Một danh sách có đến hàng chục mã Nuôi em trùng nhau cũng được tung lên mạng vào khoảng 20h tối nay, càng khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng có những trường hợp học sinh được nuôi bởi 2-3 mạnh thường quân khác nhau. Trong khi đó về nguyên tắc, 1 học sinh chỉ có 1 người góp tiền nuôi.

Tuy nhiên, hồi âm cộng đồng mạng và nhà hảo tâm vào 22h tối ngày 7/12, Nuôi em khẳng định chưa từng ghi nhận trường hợp 2 người nuôi chung 1 em tính đến trước 6/12.

22h cùng ngày, người sáng lập dự án Nuôi em cho biết, trong ngày thứ 2 (8/12) sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0491001764766 (sau đó cập nhật lại số tài khoản mới dùng để đóng băng 0711000280294). Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày.