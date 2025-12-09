Hiệu trưởng: "Trường không biết lấy gì để trả nợ nếu Nuôi em ngừng hỗ trợ"

Trường Tiểu học Cư M'lan (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 900 học sinh, trong đó, có hơn 170 em được tài trợ từ dự án "Nuôi em" trong nhiều năm qua.

Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan, cho biết học sinh bán trú và nội trú của trường được dự án này hỗ trợ 8.500 đồng/suất ăn. Việc hỗ trợ tiền ăn giúp phụ huynh bớt đi gánh nặng kinh tế và nhà trường duy trì được hoạt động của bếp ăn, cung cấp thêm khẩu phần ăn dinh dưỡng cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Cư M'lan được hỗ trợ các suất ăn từ dự án "Nuôi em" (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo bà Thủy, hầu hết học sinh nội trú tại trường là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện di cư tự do, có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà ở cách xa trường 15-25km.

"Dự án "Nuôi em" đã hỗ trợ các học sinh rất nhiều, nếu không có sự hỗ trợ này nhà trường rất khó duy trì hoạt động nội trú", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan chia sẻ.

Bà Thủy cho hay, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án "Nuôi em" - đã từng đến địa phương để khảo sát, tìm hiểu và hỗ trợ trường xây dựng 12 phòng nội trú cùng bếp ăn cho học sinh.

"Tôi cũng đọc trên báo chí và mạng xã hội thấy dự án này đang có lùm xùm. Cá nhân tôi rất mong dự án "Nuôi em" sẽ duy trì hoạt động để hỗ trợ học sinh. Nếu dự án dừng hẳn, tôi không biết làm thế nào để lo cho các em ăn bán trú, an tâm học tập", bà Thủy nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan tiết lộ, theo hợp đồng giữa nhà trường và dự án "Nuôi em", sau khi trường tổ chức các suất ăn trong 2 tháng, dự án sẽ thanh toán lại tiền ăn. Đến nay, tiền ăn trong tháng 9, 10 và 11 chưa được đơn vị này thanh toán.

Mỗi suất ăn học sinh được hỗ trợ 8.500 đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đại diện dự án có nói tài khoản đang tạm ngưng nhưng chắc chắn sẽ chuyển lại cho trường. Tôi mong mọi việc suôn sẻ, do trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng. Nếu không có tiền, thực sự nhà trường không biết lấy gì để trả", bà Thủy cho biết.

Còn tại Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp), dự án "Nuôi em" đã đồng hành suốt 4 năm qua. Hiện tại, dự án hỗ trợ suất ăn cho 62 học sinh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê, trước khi dự án tài trợ cho học sinh của trường, ông Hoàng Hoa Trung có đến địa phương xác minh các trường hợp của học sinh.

"Tôi không biết dự án "Nuôi em" ở các trường khác ra sao nhưng ở trường tôi việc tài trợ rất đều đặn. Các học sinh của trường được dự án giúp đỡ rất nhiều, nhà trường mong dự án sẽ tiếp tục hoạt động để hỗ trợ các học sinh vùng biên giới", ông Tuấn cho hay.

Hàng trăm học sinh được hỗ trợ từ dự án "Nuôi em" suốt nhiều năm qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Tuấn nói thêm, đa phần các học sinh đều thuộc diện di cư tự do, nhiều em gia đình không có hộ khẩu ở địa phương. Trước đây, khi chưa có dự án "Nuôi em", khẩu phần ăn của nhiều học sinh chỉ toàn cá khô, mì tôm.

Lãnh đạo xã Ea Súp cho biết, đơn vị sẽ yêu cầu một số trường học trên địa bàn được dự án "Nuôi em" báo cáo tình hình thực tiễn để địa phương nắm bắt cụ thể, chính xác các nội dung liên quan.

Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" không chỉ hỗ trợ cho học sinh tại xã biên giới Ea Súp mà còn tài trợ cho một số trường học ở huyện Krông Búk, thị xã Buôn Hồ (cũ).

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch với các nhà hảo tâm.

Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản dự án từ 22h ngày 7/12, dự kiến trong 15 ngày.