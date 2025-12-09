Học sinh được nghỉ học 5-9 ngày để kích cầu du lịch

Cụ thể, vào "Kỳ nghỉ băng tuyết" này, toàn bộ học sinh tiểu học và THCS của tỉnh Cát Lâm sẽ được nghỉ học 5 ngày, từ thứ tư đến chủ nhật. Thời gian nghỉ cụ thể sẽ do các trường quyết định.

Theo chính quyền địa phương, việc này sẽ không rút ngắn đi thời gian nghỉ hè và nghỉ đông truyền thống của học sinh.

Bên cạnh đó, cơ quan giáo dục tỉnh Cát Lâm khuyến khích người lao động trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập cũng nghỉ phép trong thời gian này.

Học sinh tiểu học tại khu vui chơi (Ảnh: China Daily).

Trước đó vào trung tuần tháng 11, huyện Altay nằm ở phía Tây, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng công bố "Kỳ nghỉ băng tuyết", cho phép học sinh được nghỉ tối đa 9 ngày. Thủ phủ của Tân Cương cũng triển khai chính sách tương tự.

Theo bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Du lịch và Văn hóa Tân Cương, học sinh tiểu học và THCS được nhận các ưu đãi giảm giá (một số trường hợp được miễn phí) tiền vé vào các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, chi phí di chuyển giữa các khách sạn.

Kỳ nghỉ ngắn từ 3-5 ngày vào mùa thu đã được triển khai vào tháng 11 vừa rồi trên nhiều tỉnh thành như Chiết Giang, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quảng Đông, tạo ra sự thúc đẩy đáng kể tới ngành du lịch.

Theo tờ báo Economic Information Daily đưa tin vào cuối tháng trước, dữ liệu được cung cấp từ trang du lịch trực tuyến Trip.com cho thấy tỉ lệ đặt phòng khách sạn đã tăng 68% ở Chiết Giang và 92% ở Tứ Xuyên.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, kỳ nghỉ băng tuyết lần này cũng có thể mang lại tác động tích cực tương tự, với các điểm đến quen thuộc vào mùa đông như ở Tân Cương ghi nhận lượng khách tăng nhẹ.

Anh Xu, quản lý một khách sạn gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc tế Keketuohai ở Altay, cho biết, lượng đặt phòng cho đến nay đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ mùa tuyết rơi vào năm ngoái.

Theo lời anh Xu: “Dạo này chúng tôi thấy nhiều trẻ em đến khách sạn hơn. Bố mẹ các em đưa các em đến đây trượt tuyết trong kỳ nghỉ băng tuyết. Tuyết rơi dày đặc khiến nhiều chuyến bay phải hủy vào cuối tuần trước, và một số đặt phòng cũng bị hủy.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã đặt phòng ngay trước khi kỳ nghỉ băng tuyết bắt đầu, nên nhìn chung, chúng tôi vẫn có nhiều khách hơn”.

Khái niệm “Kỳ nghỉ băng tuyết” đã được các tỉnh biên giới phía Bắc của Trung Quốc ra mắt vào mùa đông năm nay. Đây được xem như một nỗ lực cụ thể từ chính quyền nhằm kích cầu việc mua sắm và du lịch quốc nội trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.

Nguyên Khánh