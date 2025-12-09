Nuôi em thừa nhận mang tiền từ thiện chưa dùng tới đi gửi tiết kiệm lấy lãi

Tối 9/12, tài khoản mạng xã hội dự án Nuôi em đăng bài giải thích về một số nội dung liên quan tài chính.

Đáng chú ý, dự án chính thức xác nhận việc mang tiền nhà hảo tâm quyên góp nhưng chưa dùng đến đi gửi tiết kiệm lấy lãi. Phần lãi được sử dụng cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên…

Nuôi em giải thích, chi phí quản lý, vận hành là một con số không nhỏ. Việc gửi tiết kiệm là lựa chọn nhằm mục đích tối ưu dòng tiền chưa sử dụng và giảm gánh nặng chi phí cá nhân của các tình nguyện viên.

Hình ảnh trong dự án Nuôi em (Ảnh: FB Nuôi em).

“Việc chưa truyền thông liên tục và không công khai tổng số tiền và cách thức chi đã gây ra nhiều nghi ngờ cho phía cộng đồng, đây là lỗi mà dự án sẽ khắc phục trong thời gian tới”, Nuôi em trình bày.

Tuy nhiên, dự án Nuôi em chưa công bố về số tiền lãi này, cho biết đang tổng kết và sẽ cập nhật trong thời gian tới.

Về số liệu học sinh được nuôi hiện tại, Nuôi em cho biết vào đầu năm học 2025-2026, dự án tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, bao gồm 67.996 em cần hỗ trợ 1 bữa và 3.765 em cần hỗ trợ 2 bữa. Số học sinh này quy đổi thành 75.526 mã.