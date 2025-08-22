Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025

Các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Từ trưa 22/8, các trường đại học bắt đầu điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025.

Theo Học viện Hàng không Việt Nam, điểm chuẩn của phương thức thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 18 điểm, cao nhất lên đến 27 điểm.

Ngành quản lý hoạt động bay (chương trình học bằng tiếng Anh) tiếp tục là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất khi lấy 27 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước.

So với kết quả dự kiến trước đó, điểm chuẩn chuyên ngành quản lý cảng hàng không của ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ giảm 1 điểm.

Tuy nhiên, ngành này cũng có mức tăng mạnh, từ 16 điểm năm ngoái lên tới khoảng 20 điểm, tức là tăng 4 điểm. Hầu hết các ngành khác đều tăng điểm so với năm trước.

Mức điểm chi tiết của Học viện Hàng không Việt Nam như sau:

Điểm chuẩn vào Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 ở các phương thức (Nguồn: Nhà trường cung cấp).

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch cũ.

Như vậy, Bộ quy định thời gian các trường cần hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh là 17h ngày 22/8.

Việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT hoàn thành 17h ngày 30/8.