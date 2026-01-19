Thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn toán, sinh đều học chuyên Sư phạm

Chiều 19/1, bà Quách Phạm Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội xác nhận với phóng viên Dân trí, 2 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn toán và sinh học năm học 2025-2026 là Nguyễn Lê Nhật Nam và Thùy Trang, đều học lớp 12 của trường.

Trong đó, Nhật Nam là thủ khoa môn toán với 36,5 điểm. Còn Thùy Trang dẫn đầu môn sinh học với 29,25 điểm.

Cũng theo cô Trang, nhà trường không quá bất ngờ với kết quả này, bởi đây là 2 học sinh xuất sắc của trường. Năm ngoái, Thùy Trang cũng đạt giải nhất học sinh giỏi môn sinh học, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia còn Nhật Nam đạt giải nhì môn toán. Nam đồng thời cũng là thủ khoa đầu vào của trường năm lớp 10.

Hai thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn sinh học và môn toán đang học tại Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Ảnh: Nhà trường).

“Đối với những môn tự nhiên, khi thi xong, học sinh so đáp án đã có thể biết mình ở ngưỡng nào. Do vậy, kết quả trên đây không quá bất ngờ với các em. Đây là niềm vui cũng là tự hào của nhà trường”, bà Thùy Trang cho biết.

Ngoài thành tích nổi bật trên, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội còn có 1 học sinh lớp 10 đạt giải nhất môn toán với số điểm khá ấn tượng: 34 điểm.

Tổng số giải Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhận được là 73 giải, trong đó có 6 giải nhất.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra ngày 25-26/12 với các môn thi toán, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình máy vi tính đối với môn tin học.

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26 điểm trở lên; môn vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25 điểm trở lên; môn tin học từ 24,790 điểm trở lên.