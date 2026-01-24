Trường chuyên lần đầu có giải nhất Ngữ văn sau 28 năm

Thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho biết, trường thành lập ngày 23/4/1997.

Mặc dù từ trước đến nay, nhà trường có nhiều giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Thế nhưng, trong lịch sử 28 năm, đây là lần đầu tiên nhà trường có giải nhất.

Cụ thể, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm nay thuộc về em Nguyễn Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 11A9. Mai là thí sinh thi vượt cấp trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025.

Tuyết Mai cũng là thành viên duy nhất của đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn tỉnh Phú Thọ năm nay đoạt giải nhất, là 1 trong 7 giải nhất môn Ngữ văn của toàn quốc.

Cô Thắm (áo dài bên trái) và Tuyết Mai (Ảnh: NVCC).

Trước đó, năm học 2024-2025, nữ sinh từng giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn, huy chương vàng môn Văn kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ.

Theo Tuyết Mai, khi biết mình đoạt giải, em không thể tin mình đã làm được điều đó. “Một sự sững lại rất lâu, rồi vỡ ra thành niềm vui sướng tột cùng", nữ sinh chia sẻ.

Tuyết Mai gửi lời biết ơn đến cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên môn Ngữ văn. Với Tuyết Mai, cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà đã cho em rất nhiều động lực để luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

"Có những đêm cô vào phòng tự học, dạy chúng em đến 1h30 mới về. Có những lúc chúng em nhụt chí, cô đã chia sẻ về những trải nghiệm đầy nước mắt và nụ cười của bản thân, sự tận hiến với văn chương, với cuộc đời để chúng em thấy mình không được phép hời hợt và yếu đuối.

Em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo của nhà trường đã tận tâm chỉ bảo, tạo điều kiện và khích lệ tối ưu để em có được kết quả như ngày hôm nay”, Tuyết Mai chia sẻ.

Tuyết Mai từng tự ti vì không viết Văn dài như các bạn (Ảnh: NVCC).

Cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên môn Ngữ văn của Tuyết Mai cho hay, em có tư duy logic rất tốt, đúng với tinh thần học Văn, viết Văn của thời đại số hôm nay.

Trước đây, Mai từng tự ti vì mình viết văn không được dài như các bạn, không có những ngôn từ bay bổng như nhiều bạn cùng đội tuyển.

Nhưng Mai đã được cô giáo chỉ ra chất riêng là ngôn từ chặt, sắc, tư duy khoa học, luôn “đời hóa” những tác phẩm văn học để viết ra những gì thật cần thiết cho mình, cho cuộc sống. Cuối cùng, em đã tỏa sáng với chất riêng đó.

Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc, mà còn là biểu tượng cho giấc mơ 28 năm của nhà trường cuối cùng đã chạm tay tới “vòng nguyệt quế”.

Không chỉ học sinh Tuyết Mai, ngay cả cô giáo Nguyễn Thị Thắm cũng để lại câu chuyện đặc biệt cho nhiều thế hệ học trò từng yêu môn Văn của nhà trường.

Từ học sinh thi trượt Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, cô Thắm vẫn nuôi niềm say mê với văn chương. Cô nỗ lực thi đỗ Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Cô Thắm tốt nghiệp loại giỏi, được phân công về Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - ngôi trường cô từng ước mơ từ tuổi 15.

“Dù trong tim có nhiều vết xước vì có những năm đoàn “trắng” giải quốc gia nhưng với nỗ lực không ngừng, cô trò kiên trì để chạm tay vào giấc mơ giải nhất.

Trên hành trình đó, chúng ta có thể đánh mất nhiều thứ nhưng không được đánh mất niềm tin vào bản thân bởi nếu kiên trì, ắt sẽ đi đến đích”, cô Thắm chia sẻ.