Nam sinh nợ học phí 3 năm, ngày trả nợ thầy giáo chỉ nói một câu nhẹ tênh

Nguyễn Duy Hải (30 tuổi) là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) khóa 2013-2017. Nhìn vào vẻ ngoài tự tin, phóng khoáng của một blogger du lịch hiện tại, ít ai biết Hải từng có một quá khứ đầy chông gai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Duy Hải cho biết gia đình anh có 5 anh em, anh là con thứ hai. Hai em gái khi đó còn đang học tiểu học, trong khi anh trai và em trai đã phải bỏ học sớm vì kinh tế gia đình quá khó khăn.

Quyết tâm dùng con chữ để thay đổi số phận, Hải khăn gói lên thành phố học đại học. Anh làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Có số tiền trợ cấp sinh viên ít ỏi, thay vì giữ lại chi tiêu, Hải gửi cả về cho mẹ. Tuy vậy, mỗi lần về nhà lại thấy có người đến đòi nợ mẹ khiến anh không đành lòng.

Nguyễn Duy Hải là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) khóa 2013-2017 (Ảnh: NVCC).

Gánh nặng tài chính không khiến Hải bỏ học, trái lại, anh chọn cách lao động nhiều hơn. Tự lo cho bản thân từ năm thứ nhất, tới năm thứ ba, Hải đã bắt đầu gửi thêm tiền đều đặn về quê phụ giúp gia đình, lo cho hai em tiếp tục đến trường.

Hải vừa học vừa làm hai công việc. Ban ngày anh làm tại công ty từ 6 đến 8 tiếng, có hôm bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ tối. Buổi tối, anh chăm sóc một người già là ông của bạn, ngủ lại qua đêm, mỗi đêm được 150.000 đồng, cách một đêm ngủ một lần.

Nhờ vậy, anh có thể duy trì cuộc sống tại TPHCM dù áp lực luôn đè nặng.

Điều khiến Nguyễn Duy Hải biết ơn sâu sắc là cách thầy cô ở trường đại học đã đối xử với anh trong giai đoạn khó khăn.

Trong lần đóng học phí học kỳ hai năm nhất, Hải lấy hết dũng cảm hỏi bộ phận chăm sóc sinh viên của trường về chuyện xin nợ học phí. Anh trình bày hoàn cảnh của mình, thổ lộ thật về việc mình không có khả năng đóng học phí. Điều anh bất ngờ là thầy cô đồng ý ngay.

“Thầy nói rằng tôi vẫn đăng ký học phần được, khi nào thanh toán đủ học phí thì được nhận bằng, nên tôi yên tâm nợ một mạch 6 học kỳ”, Hải nói.

Trong suốt 6 học kỳ đó, nhà trường chưa từng gây áp lực hay tỏ thái độ khó chịu vì khoản nợ học phí của nam sinh viên. Thay vì những thông báo nhắc nợ theo thời hạn, Hải nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện học tập tối đa từ phía nhà trường.

Nguyễn Duy Hải trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Đến ngày tốt nghiệp, vì chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Hải nghĩ rằng mình sẽ không được xướng tên lên sân khấu nhận bằng. Cũng sợ mẹ buồn nếu phải chứng kiến cảnh đó nên Hải đã giấu nhẹm sự kiện lễ tốt nghiệp, không cho người thân trong gia đình biết. Thành ra, trong khi bạn bè có hoa, có quà và vòng tay của người thân, Hải chỉ có một mình với nỗi tự ti, buồn tủi.

Thế nhưng, điều khiến anh không ngờ đến là cái tên Nguyễn Duy Hải vẫn được xướng lên trang trọng. Hải bước lên bục nhận bằng từ hiệu trưởng như các sinh viên khác, mọi dồn nén như vỡ òa. Nhà trường đã không bỏ rơi anh ở vạch đích cuối cùng chỉ vì một khoản nợ.

“Khoảnh khắc ấy mình biết ơn nhiều lắm”, Hải bồi hồi nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp, có cơ hội làm việc tại Malaysia cho Google, Nguyễn Duy Hải quay lại trường để thanh toán toàn bộ học phí và nhận bằng gốc. Anh kể, trước khi đến, anh từng lo lắng sẽ bị trách móc vì nợ quá lâu.

Thế nhưng, thay vì những thủ tục khô khan hay thái độ nghiêm nghị, người thầy ở mái trường ấy đón tiếp Hải bằng một sự nồng hậu nhẹ nhàng. Thầy xem hồ sơ, cười hiền rồi đùa một câu nhẹ tênh: "Em nợ gì mà ít quá vậy em?".

Lời đùa ấy đã giải tỏa mọi áp lực, mặc cảm trong lòng chàng trai trẻ. Thầy vui vẻ ký giấy tờ, hỗ trợ nhiệt tình để Hải kịp nhận bằng đi nước ngoài làm việc.

Gần 7 năm trôi qua, Hải nói không còn nhớ rõ tên thầy nhưng những lời thầy nói đã hằn in trong tâm khảm anh lòng biết ơn sâu sắc.

Nguyễn Duy Hải hiện là một blogger du lịch (Ảnh: NVCC).

Câu chuyện nợ học phí mà Hải chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tấm lòng mà nhà trường đã dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà không cần đến bất kỳ thủ tục, giấy tờ nào.

Hiện tại, Nguyễn Duy Hải cho biết anh đã trả hết nợ cho gia đình, mua đất xây nhà cho mẹ, lo cho hai em học đại học đầy đủ. Anh cũng tích cực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà và có cơ hội đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới.

“Tất cả những điều này có thể đã không xảy ra nếu như ngày đó trường và thầy cô không hỗ trợ mình”, anh chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp đến những sinh viên đang chật vật vì cơm áo gạo tiền, Hải nói: “Mình biết học trong hoàn cảnh thiếu thốn rất áp lực, nhưng đừng bỏ cuộc. Việc học là cánh cửa rộng hơn để thay đổi tương lai. Và đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người tốt”.