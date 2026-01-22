Giải nhất quốc gia Lịch sử và tình yêu lớn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chọn Sử vì yêu thích quân đội

Năm nay, cả nước có 18 học sinh thủ khoa ở 13 môn thi. Với 17,75 điểm, Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 11A10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) là một trong hai thí sinh của tỉnh đạt thủ khoa môn Lịch sử.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Thủy cho hay, đề thi năm nay có nhiều câu hỏi rất khó. Đặc biệt ở câu 2, tức câu hỏi về thuộc địa, nữ sinh mới hoàn thành được ý 1. Ở ý hai liên quan đến kiến thức thuộc địa có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế, em làm được 2/4 ý.

“Khi đối sánh với đáp án, em hơi lo lắng bởi mình làm ý 2 của câu hỏi 2 chưa tốt. Em chỉ mong được giải nhì bởi dù sao mình đang là học sinh lớp 11, bất lợi về kiến thức so với các anh chị lớp 12.

Đạt giải nhất năm nay, thậm chí đoạt thủ khoa là điều em không ngờ tới. Em nghĩ mình đã có chút may mắn”, theo lời nữ sinh.

Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 11A10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Ảnh: NVCC).

Mặc dù vậy, theo lãnh đạo nhà trường, Hà Thủy đoạt giải không phải do may mắn mà từ nỗ lực không ngừng thời gian qua. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng bởi nữ sinh luôn có kết quả vượt trội ở môn Lịch sử qua các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi trong 2 năm học cấp 3.

Năm học 2024-2025, khi đang học lớp 10, nữ sinh đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử; huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; huy chương vàng kỳ thi Trại hè Hùng Vương – đây là sự kiện thường niên dành cho học sinh THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Về phương pháp học tập với bộ môn rất nhiều chuỗi sự kiện như Lịch sử, Hà Thủy cho hay, khi học đến bài nào, em đọc một lần rồi viết ý chính ra vở nháp, sau đó đọc lại lần 2. Điều này giúp em ghi nhớ nhanh hơn. Tùy theo kiến thức khó, dễ để em đọc ít hay nhiều lần.

Nữ sinh cũng mong muốn sau này sẽ theo học khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Em mong muốn được làm giảng viên, được nghiên cứu sâu hơn nữa về Lịch sử và khi kết thúc 4 năm đại học, nữ sinh có thể hoàn thành cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc về các vị tướng lĩnh của Việt Nam.

Ngoài Lịch sử, các môn học khác của Hà Thủy (thứ hai trái qua) có tổng kết trên 9 (Ảnh: NVCC).

Tình yêu lớn với đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Thủy chia sẻ, hồi bé, trong những lần đi chơi hay du lịch, đến mỗi khu di tích nào đó, em đều rất hào hứng tìm hiểu.

Nữ sinh thường dành dụm tiền thưởng mua sách Lịch sử hoặc các đồ dùng liên quan đến quân đội nhân dân Việt Nam. Gia đình em không ai theo ngành Sử, tình yêu của em với bộ môn này cứ thế đến rất tự nhiên.

Vào năm lớp 10, đỗ vào chuyên Sử, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Hà Thủy mới thực sự cháy hết mình với đam mê bộ môn này.

“Ban đầu bố mẹ em mong con vào ngành Luật hay Viện kiểm sát. Thay vì lựa chọn ngành nghề nào đó theo xu thế hoặc theo định hướng của gia đình, em chọn bộ môn này bởi muốn tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, đặc biệt về người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Em biết ơn và trân trọng những người lính giữ gìn bình yên cho đất nước”, nữ sinh chia sẻ.

Hà Thủy và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, Hà Thủy có tình yêu lớn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nữ sinh, ông không chỉ là vị tướng kiệt xuất mà còn là giáo viên dạy Lịch sử, là tấm gương học tập suốt đời cho thế hệ sau noi theo.

“Mỗi lần gặp hình ảnh Đại tướng trên báo hoặc tạp chí, em cắt về để dán quanh phòng học. Trên bàn học ở nhà, ở lớp, em luôn để bức ảnh Đại tướng.

Em cũng thường tích cóp tiền thưởng để mua các đồ dùng quân đội như bi đông, áo trấn thủ, dép cao su, mũ cối…”, Hà Thủy cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Đặng Thị Hương Quỳnh – giáo viên bộ môn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp – cho biết, Thủy đam mê cháy bỏng với môn Lịch sử. Ngoài Lịch sử, các môn học khác của em đều có điểm tổng kết trên 9.

“Mặc dù bố mẹ Thủy không có truyền thống theo ngành Sử nhưng em từng tâm sự, tình yêu trong em xuất phát từ ông nội, bởi ông em từng là một cựu chiến binh.

Em sưu tầm, tìm hiểu và ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên bàn học của nữ sinh ở trường luôn có bức ảnh Đại tướng luôn đặt ngay ngắn.

Tôi mong muốn sau này, em thực hiện được ước mơ hoàn thành cuốn sách về Đại tướng hoặc các vị tướng như nữ sinh mong ước”, cô Hương Quỳnh cho hay.