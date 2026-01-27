Thành tích hiếm có của 4 nam sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia

Đó là dấu ấn của những học sinh đến từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM). Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, cả 4 học sinh Trần Gia Vỹ, Nguyễn Tuấn Phong, Lê Anh Khoa và Lê Quang Lộc cùng đạt giải nhất môn tiếng Anh.

Các học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi môn tiếng Anh: Nguyễn Tuấn Phong, Trần Gia Vỹ, Lê Quang Lộc, Lê Anh Khoa (từ trái qua phải) (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Những "kỷ lục gia" không ngủ quên trên chiến thắng

Nguyễn Tuấn Phong và Trần Gia Vỹ là 2 trong số những gương mặt tiêu biểu khi cùng lớp, cùng đội tuyển và cùng thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi trong 3 năm qua.

Ít ai biết rằng, để chạm tay vào giải nhất năm cuối cấp, cả hai đã đi một lộ trình đầy ấn tượng: Giải nhì học sinh giỏi quốc gia năm lớp 10, giải nhất năm lớp 11 và tiếp tục bảo vệ vị trí dẫn đầu ở năm lớp 12.

Với Nguyễn Tuấn Phong, kết quả năm nay là dấu mốc khép lại hành trình nhiều năm gắn bó với đội tuyển tiếng Anh.

Phong chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho cả quá trình cố gắng dài hơi, không chỉ của riêng em mà còn của thầy cô và tập thể đội tuyển".

Theo nam sinh, việc duy trì phong độ trong nhiều năm liên tiếp là thử thách không nhỏ.

"Mỗi năm lên đội tuyển, em đều phải điều chỉnh cách học vì yêu cầu và áp lực đều khác. Giai đoạn đầu tham gia đội tuyển là quãng thời gian khó khăn nhất, khi em chưa xác định được phương pháp học phù hợp và phải học cách chấp nhận sai để tiến bộ", nam sinh bày tỏ.

Trong khi đó, người bạn đồng hành Gia Vỹ lại đối mặt với áp lực tâm lý từ chính những thành công cũ.

"Em đặt mục tiêu vượt qua bản thân của những năm trước thay vì so sánh với người khác", Vỹ chia sẻ.

Chính việc học chung và chứng kiến sự nỗ lực của nhau đã trở thành động lực để cả hai không một phút lơ là.

Gia Vỹ cho biết thêm bản thân thấy hài lòng vì đã giữ được phong độ. “Đây là năm cuối cấp nên việc hoàn thành mục tiêu khiến em cảm thấy rất trọn vẹn", Gia Vỹ nói.

Khi áp lực được chuyển hóa thành động lực

Nếu Tuấn Phong và Gia Vỹ là câu chuyện về sự ổn định, thì Lê Anh Khoa và Lê Quang Lộc lại mang đến những câu chuyện về việc vượt qua kỳ vọng của chính mình.

Từng đạt giải nhì năm lớp 11, Anh Khoa có lúc rơi vào sự kỳ vọng nặng nề khi tự ép mình "phải giỏi hơn người khác".

"Khi ấy em luôn nghĩ phải đạt giải cao hơn, phải giỏi hơn người khác. Nhưng càng áp lực, em càng không hài lòng với chính mình", Anh Khoa kể lại.

Chỉ đến khi bước sang lớp 12, Khoa mới chọn cách "cởi bỏ" gánh nặng thành tích, coi kỳ thi là một trải nghiệm để khám phá giá trị bản thân thay vì là một thước đo áp lực.

Chính những suy nghĩ tích cực này đã mang đến kết quả tốt đẹp với nam sinh.

Ngược lại, Quang Lộc bước vào phòng thi với tâm thế cực kỳ thận trọng sau giải ba năm trước. Lộc cho biết bản thân không đặt quá nhiều kỳ vọng cho lần thi năm nay.

"Trước khi có kết quả, em nghĩ bài mình chưa thật sự ổn, nhất là phần viết và nói", Quang Lộc chia sẻ và dự đoán mình đạt giải khuyến khích là mừng rồi.

Tuy nhiên, kết quả giải nhất lại vượt xa mong đợi của nam sinh. Theo Quang Lộc, khó khăn lớn nhất trong năm lớp 12 là cân bằng thời gian giữa việc ôn đội tuyển và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Có lúc em rất mệt, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng tự nhủ đây là năm cuối rồi, phải cố thêm một chút", nam sinh nói.

"Công thức" tạo nên những nhà vô địch

Chia sẻ về kết quả đặc biệt của năm nay, bà Trần Kim Duyên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chia sẻ thành tích 4 học sinh cùng đạt giải nhất không phải là sự ngẫu nhiên.

“Đó là kết quả của một quá trình dài, được xây dựng trên nền tảng năng lực cá nhân, kỷ luật học tập và sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường, thầy cô và học sinh”, bà Kim Duyên nói.

Theo bà, do chương trình học chính khóa dày, việc ôn luyện đội tuyển chủ yếu được tổ chức vào cuối tuần, linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến.

Nữ giáo viên tiết lộ dẫu các em trong đội tuyển đều có cá tính riêng, có giai đoạn căng thẳng, áp lực, nhưng điểm chung là cùng hướng đến một mục tiêu và luôn nỗ lực vì tập thể.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, TPHCM đạt tổng cộng 288 giải, dẫn đầu cả nước. Trong đó, có 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích, phân bổ đều ở 12 môn thi.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt 36 giải, gồm 4 nhất, 9 nhì, 7 ba, 16 khuyến khích, để lại dấu ấn nổi bật với thành tích hiếm có ở môn tiếng Anh.