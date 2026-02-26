Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay (26/2), đại diện phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin phụ huynh tố giáo viên Trường Tiểu học Trưng Nhị bắt học sinh liếm đất.

UBND phường chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc.

Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan để có hình thức cụ thể.

Cô giáo bị phụ huynh tố bắt học sinh liếm ghế trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Dân trí phản ánh trước đó, mạng xã hội xôn xao khi phụ huynh tố một giáo viên thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị bắt gần 40 học sinh trong lớp phải liếm đất.

Thông tin khiến mạng xã hội xôn xao và bức xúc. Nhiều người yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm.

Cũng theo phụ huynh, ngay sau đó cô giáo xin lỗi và cho biết mình rất thương các học sinh.

Tuy nhiên, phụ huynh không đồng ý cô giáo xin lỗi nếu thông tin về vụ việc trên có thật.