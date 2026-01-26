Cậu học trò "cú đêm" bền bỉ duy trì thành tích học sinh giỏi quốc gia

Nam sinh bền bỉ duy trì thành tích đáng nể

Trần Cát Quân, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk, vừa xuất sắc giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2025-2026.

Thành tích này là kết quả của một hành trình nỗ lực không ngừng, tư duy khoa học sâu sắc và niềm đam mê bền bỉ với môn hóa của cậu học trò 17 tuổi.

Từ lớp 10, Trần Cát Quân đã sớm bộc lộ năng lực vượt trội trong môn Hóa với huy chương vàng Olympic 30/4 miền Nam và huy chương bạc Olympic Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Trần Cát Quân có niềm đam mê đặc biệt với hóa học (Ảnh: Thúy Diễm).

Lên lớp 11, Quân tiếp tục giành được huy chương bạc Olympic 30/4 miền Nam, huy chương bạc Olympic Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa.

Đến lớp 12, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Quân đã bứt phá mạnh mẽ, giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh và đặc biệt là giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Em luôn là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du trong nhiều năm liền.

Cô Phan Thị Xuân Hoa, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy chuyên Hóa, nhận xét: “Điểm nổi bật nhất ở Quân không chỉ là bảng thành tích dày mà còn là tư duy lập luận sắc bén và bản lĩnh vững vàng khi giải bài".

Cô giáo nhận xét nam sinh có khả năng phân tích vấn đề rất nhanh, quyết đoán trong lựa chọn hướng giải. Em không ngại câu hỏi khó, càng phức tạp càng kích thích em tìm tòi.

Cô Hoa cho biết thêm, Quân luôn chủ động đặt câu hỏi, sẵn sàng trao đổi cùng thầy cô để làm rõ bản chất vấn đề. Niềm đam mê tự học của em thể hiện rõ qua việc tự tìm tài liệu, học thêm trên mạng, trao đổi trực tuyến với thầy cô ngay cả ngoài giờ lên lớp.

"Sẽ không ngủ quên trong chiến thắng"

Là con út trong gia đình có 2 anh em, Quân sớm hình thành thói quen tự giác học tập. Quân cho biết em hạn chế đi chơi, dành phần lớn thời gian cho việc học và nghiên cứu.

Với Quân, Hóa học không khô khan mà là thế giới đầy thử thách và hấp dẫn. Vì đam mê môn học này, cậu học trò thường thức rất khuya, nhiều hôm học đến 2-3h để hoàn tất những bài giải dang dở.

"Càng khó, em lại càng muốn chinh phục”, Quân nói.

Nam sinh Trần Cát Quân gây ấn tượng với thầy cô giáo bởi tư duy sắc bén khi làm bài thi (Ảnh: Thúy Diễm).

Áp lực lớn nhất với Quân không đến từ thầy cô hay gia đình, mà chính mục tiêu em tự đặt ra cho bản thân. Trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Quân cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng thi, em cố gắng giữ tinh thần thoải mái, làm bài bằng tất cả những gì đã chuẩn bị.

“Khi biết mình đạt giải nhất, em thực sự vỡ òa. Đó là cảm giác em sẽ nhớ mãi trong đời”, Quân chia sẻ.

Đội tuyển Hóa học của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du năm nay đạt kết quả ấn tượng với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích, dưới sự bồi dưỡng trực tiếp của thầy giáo Trần Văn Phương và cô giáo Phan Thị Xuân Hoa.

Thầy Phương nhận xét: “Em Quân là học sinh nổi bật ở sự chăm chỉ, nhạy bén và tinh thần cầu thị. Ngay từ năm lớp 10, Quân đã nổi trội, bứt phá và giữ phong độ ổn định gần 3 năm. Em có nền tảng kiến thức tốt, tư duy khoa học rõ ràng và đặc biệt là niềm đam mê học tập rất lớn”.

Thầy Trần Văn Phương luôn đồng hành, hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu của học trò (Ảnh: Thúy Diễm).

Với gần 20 năm công tác, thầy Phương đã bồi dưỡng hàng chục học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải nhất.

Thầy Phương chia sẻ: “Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là sân chơi rèn luyện bản lĩnh, tư duy cho học sinh. Các em có thể thành công hoặc thất bại, nhưng điều quan trọng nhất là những nền tảng kiến thức đã tích lũy, sẽ được vận dụng trong những chặng đường tương lai phía trước”.

Trần Cát Quân đang tiếp tục được thầy cô ôn luyện để bước vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic Hóa học quốc tế và khu vực. Với Quân, giải nhất quốc gia không phải là điểm dừng mà là động lực để đi xa hơn.

“Điều em lo nhất là ngủ quên trong chiến thắng. Em không dám lơ là, vì càng học lên cao, kiến thức càng khó và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn”, Quân bày tỏ.

Trong tương lai, cậu học sinh “cú đêm” của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du dự định theo học chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến Hóa học, Kỹ thuật hóa và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê khoa học bằng tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.