TPHCM dẫn đầu về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia 2025-2026

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Theo đó, nếu tính tổng số giải, TPHCM có tỷ lệ cao nhất vì 3 tỉnh gộp lại nên số lượng học sinh dự thi gần gấp đôi so với TP Hà Nội.

Năm nay, Hà Nội có 207 thí sinh đoạt giải trên tổng số 247 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 83.81%).

Trong số đó, có 26 giải nhất, 89 giải nhì, 54 giải ba và 38 giải khuyến khích. Nếu tính riêng số lượng giải nhất và nhì, Hà Nội có tỷ lệ cao nhất cả nước.

Theo quy chế thi, những địa phương giữ nguyên sau sắp xếp và các trường đại học được cử tối đa 10 học sinh ở mỗi môn, riêng Hà Nội là 20, tương tự năm ngoái.

Với các tỉnh, thành thuộc diện sáp nhập, mỗi đội tuyển được tối đa 20-30 thí sinh (tùy quy mô). Riêng TPHCM (sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được cử 40 em mỗi đội.

Điều này lý giải vì sao số lượng học sinh của TPHCM tham dự giải năm nay tăng so với mọi năm.

Học sinh TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra ngày 25-26/12 với các môn thi toán, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình máy vi tính đối với môn tin học.

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26,00 điểm trở lên; môn vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25,00 điểm trở lên; môn tin học từ 24,790 điểm trở lên.

