Vụ học sinh liếm đất: Giáo viên giải trình “do các em bộc phát”

Ngay sau khi thông tin phụ huynh tố giáo viên bắt học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ) liếm đất được đăng tải trên mạng xã hội, nhà trường đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Sinh viết bản tường trình.

Theo cô Sinh, việc liếm đất là hành động bộc phát của học sinh khiến cô không kịp thời ngăn cản.

Cụ thể giải trình của cô Sinh cho rằng, vào tiết 3 buổi chiều 24/2, trong giờ học môn Đạo đức do mình phụ trách, lớp có giấy rác nên cô đã yêu cầu học sinh đi nhặt.

Phụ huynh tố cô giáo bắt học sinh liếm đất được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Sau khi nhặt rác, cô cho học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn, đồng thời các em đưa ra một số phương án, trong đó có phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít”.

Nhiều em hưởng ứng và cúi xuống. Trong đó, một số em nhanh nhẹn thực hiện hành động này.

“Thực tế tiết học này để giáo dục ý thức giữ gìn và vệ sinh lớp. Tuy nhiên, trong tiết dạy ngày 24/2, đã phát sinh một số tình huống bất ngờ nên cô Sinh chưa ngăn cản hành động bộc phát của học sinh, dẫn đến sự việc trên”, nhà trường báo cáo thêm.

Theo nhiều độc giả, việc đưa ra biện pháp liếm đất hoàn toàn phản giáo dục, nhà trường cần căn cứ mức độ nghiêm trọng để xử lý phù hợp.

Hiện nhà trường đã tạm thời cho thôi đứng lớp với cô Sinh để chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với cô Sinh nhằm đảo bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh.

Việc tạm ngừng giảng dạy được áp dụng từ nay đến khi có kết luận chính thức về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các vấn đề liên quan nhằm có hình thức xử lý tiếp theo.