Tạm ngừng giảng dạy với cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất

Thông tin từ Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ), nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy và phân công bà Nguyễn Thị Sinh, giáo viên lớp 2A2, phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với bà Sinh nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh.

Việc tạm ngừng giảng dạy được áp dụng từ nay đến khi có kết luận chính thức về vụ việc.

Học sinh Trường tiểu học Trưng Nhị, Phúc Yên, Phú Thọ (Ảnh: Website nhà trường).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phường Phúc Yên cho biết, địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin.

Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các vấn đề liên quan nhằm có hình thức xử lý tiếp theo.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi phụ huynh tố cô giáo thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị bắt gần 40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì vệ sinh lớp còn bẩn.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người tỏ ra khá bức xúc. Phụ huynh yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm.

Cũng theo phụ huynh, ngay sau đó cô giáo đã xin lỗi và cho biết mình rất thương các học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng ý với lời xin lỗi trên.