Trước giờ G: Soi điểm chuẩn ngành trí tuệ nhân tạo từng “làm mưa làm gió”

Học sinh, sinh viên tại TPHCM trải nghiệm các hoạt động trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Còn hơn 24 giờ nữa, điểm chuẩn xét tuyển đại học 2024 sẽ được công bố tới thí sinh cả nước.

Trong đó, nhóm ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là lựa chọn được nhiều thí sinh quan tâm trong 3 năm gần đây. Nhiều trường đại học mở mới ngành để phục vụ nhu cầu đào tạo ngày càng cao.

Ở nhóm trường dẫn đầu, điểm chuẩn ngành trí tuệ nhân tạo là thách thức lớn với phần đông thí sinh khi vẫn neo ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiều trường đã mở mới ngành này trong năm vừa rồi để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, trường nhận thí sinh trúng tuyển với mức điểm chuẩn 28,8 vào năm 2023 và giảm nhẹ còn 28,22 vào năm ngoái. Với những thí sinh muốn trúng tuyển vào ngành học này cần có điểm trung bình mỗi môn ít nhất là 9,41 điểm.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì mức cạnh tranh ổn định với điểm chuẩn dao động nhẹ: 27 điểm (năm 2022), 27,2 điểm (năm 2023) và 27,12 điểm (năm 2024). Dù mức thay đổi không đáng kể, đây vẫn là một mức điểm khiến nhiều thí sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt nguyện vọng.

Điểm chuẩn ngành trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn 3 năm gần nhất (Tổng hợp: Tuyết Lưu).

Ở phía Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM cũng ghi nhận biến động nhẹ ở ngành AI. Năm 2023, ngành học này giảm 0,2 điểm xuống còn 27,8 và tiếp tục tăng trở lại 28,3 điểm vào năm sau đó.

Đây cũng là mức điểm cao nhất trong 3 năm và đòi hỏi thí sinh đạt trung bình gần 9,5 điểm/môn. Một tín hiệu rõ ràng cho thấy sức hút của ngành này tại trường vẫn ngày một tăng lên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cũng có điểm ngành trí tuệ nhân tạo khá cao. Điểm chuẩn trong 2 năm mới mở ngành của trường là 27 điểm (năm 2023) và 27,7 điểm (năm 2024).

Một số trường đào tạo ngành AI với mức điểm chuẩn phổ biến 24–26 điểm, phù hợp với nhóm thí sinh khá, giỏi. Trong đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội là những trường thuộc nhóm có điểm ổn định và “nhẹ nhàng” hơn.

Đặc biệt, nhiều trường bắt đầu mở ngành AI từ năm 2024, chẳng hạn Trường Đại học Mở TPHCM với mức 20 điểm hay Trường Đại học Sài Gòn ở mức 22,27 điểm. Đây là những lựa chọn hợp lý cho nhóm thí sinh đạt 7-8 điểm/môn.

Ngoài ra, cơ hội tiếp cận với ngành học trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng mở khi có thêm nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo bắt đầu mở mới trong những năm gần đây với mức điểm vừa sức, mở ra cơ hội rộng rãi cho các bạn có điểm chuẩn khiêm tốn. Những trường này chỉ dao động mức điểm 15–20.

Nhìn chung, ngành trí tuệ nhân tạo đang được nhiều trường đại học trên cả nước đẩy mạnh tuyển sinh, với mức điểm chuẩn khá “gắt” tại những cơ sở đào tạo hàng đầu. Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực AI tăng nhanh, dự báo đây sẽ tiếp tục là ngành học được ưa chuộng trong mùa tuyển sinh 2025.

