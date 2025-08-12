Điểm chuẩn tăng đều của ngành học "cực hiếm"

Quản lý hoạt động bay là ngành học hiếm tại Việt Nam. Đến nay, đây là ngành học chỉ duy nhất đào tạo đại học chính quy tại một cơ sở giáo dục là tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Năm 2025, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 277 chỉ tiêu cho ngành học này, bao gồm cả chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Năm nay, đây cũng là một trong những ngành học có điểm sàn cao nhất tại Học viện Hàng không Việt Nam và dự báo điểm chuẩn nhiều khả năng tăng hoặc ít nhất giữ nguyên so với năm 2024.

Quản lý hoạt động bay là ngành có điểm chuẩn tăng đều trong 3 năm qua (Ảnh: T.H).

Ở phương thức xét điểm tốt nghiệp, ngành quản lý hoạt động bay có điểm 20; điểm sàn xét điểm học bạ 23,88; đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM có điểm sàn 679,6; đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn 87,5; SAT, ATC và IB lần lượt có mức điểm xét tuyển là 1.215/1.600, 25/36 và 31,75/42.

Nhìn lại 3 năm gần đây, điểm chuẩn của ngành học này luôn tăng dần đều và luôn là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Năm 2022, ở phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của ngành quản lý bay là 23,3 điểm. Đến năm 2023, điểm chuẩn tăng lên 24,2. Đến năm 2024, điểm chuẩn của ngành này ở chương trình chuẩn là 25,5 và chương trình học tiếng Anh ở mức 26 điểm.

Theo thông báo của học viện, sau khi tốt nghiệp ngành quản lý hoạt động bay, sinh viên đủ điều kiện có thể học đào tạo phi công với mức học phí khoảng 3 tỷ đồng. Đây cũng là ngành học tại trường công lập có học phí đắt nhất trong cả nước hiện nay.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung.

Đến chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.