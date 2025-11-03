Người dân lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh lớp 11

Ngày 3/11, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng người dân đã kịp thời cứu sống em P.N.A.T. (SN 2009, trú tại xã Bình Phú, học sinh lớp 11) sau khi nhảy xuống đập dâng Phú Phong (xã Tây Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông thuộc công trình đập dâng Phú Phong, sau đó bất ngờ nhảy xuống sông.

Lực lượng chức năng huy động xe cẩu để đưa nạn nhân lên bờ an toàn (Ảnh: Công an xã Tây Sơn).

Phát hiện sự việc, một số người dân không quản hiểm nguy, lao xuống dòng nước lũ dâng cao, lặn tìm và đưa T. vào chân đập để sơ cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tây Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân sơ cứu khi nạn nhân đã tím tái, có dấu hiệu ngừng thở và mất khả năng nhận thức.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.