Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật cao nhất 28,08 điểm, thủ khoa ở TPHCM

Ngày 22/8, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) công bố kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 với 3 phương thức.

Năm 2025, với chỉ tiêu 2.700, Trường Đại học Kinh tế – Luật tuyển sinh 15 ngành học.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, để trúng tuyển vào UEL, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn) trở lên.

Điểm trúng tuyển cao nhất là 28,08 điểm của ngành Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 23,50 điểm (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chuyên ngành Luật Dân sự).

Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo: Kinh tế - 25,61 điểm, Kinh doanh - 26,40 điểm, Luật - 25,04 điểm. Trong đó, có 20 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2024.

Mức điểm chuẩn chi tiết như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025.

Thí sinh Trần Ngọc Minh Thanh, Trường THPT Trần Văn Quan, TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) là thủ khoa phương thức 3 với 29 điểm ở tổ hợp A01 (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).