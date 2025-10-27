Một trường tạm thu học phí sai 158 tỷ đồng, đề nghị giao công an điều tra

Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM của Sở GD&ĐT TPHCM, cho thấy từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí sai quy định của 15.943 người học, với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, trường đã tiến hành hoàn trả cho 13.921 người học với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng. Hiện vẫn còn chưa hoàn trả cho hơn 2.000 người học với tổng số tiền trên 20,4 tỷ đồng.

Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM tạm thu sai học phí hơn 158 tỷ đồng (Ảnh: Chụp lại thông báo).

Theo quy định, việc tạm thu học phí này chỉ áp dụng cho đối tượng là "các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế".

Nhưng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng áp dụng quy định này để thực hiện tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2020-2021 (áp dụng theo Nghị định số 86/2015). Sau đó, lập và rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí để hoàn trả số tiền tạm thu cho học sinh, sinh viên khi kết thúc năm học là không đúng quy định.

Tương tự đối với các năm học từ 2021-2022 đến 2024-2025, việc thực hiện tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí không đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Về cho thuê tài sản công theo hình thức đấu thầu, trường thực hiện không đúng quy định đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, chưa thực hiện đấu giá các nội dung: cho thuê giữ xe máy; cho thuê căn tin; cho thuê sân bóng, bóng rổ; cho thuê phòng học và phòng ký túc xá.

Về việc cắt xén nội dung của một số môn học nhưng vẫn thu học phí đầy đủ của sinh viên, sau khi kiểm tra, rà soát các hồ sơ môn tiếng Anh, phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô chưa phát hiện việc cắt xén nội dung, thời lượng môn học như phản ánh.

Tuy nhiên, phát hiện có trường hợp thời gian đào tạo thể hiện trên thời khóa biểu không đúng với thời lượng môn học (môn Kỹ năng mềm, thời khóa biểu thể hiện tổng thời gian giảng dạy là 55 tiết, thời lượng môn học là 60 tiết).

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT TPHCM cũng kiến nghị ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Sở cũng kiến nghị chuyển công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của trường ở các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính công (việc tạm thu học phí, hoàn trả học phí tạm thu, sổ sách kế toán,...); công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Việc thực hiện các quy định liên quan Luật Đấu thầu.