Thầy giáo đưa học sinh vào nhà nghỉ bị đình chỉ công tác

Liên quan vụ việc thầy giáo bị tố đưa học sinh vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận ở An Giang, ngày 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo kết quả xác minh, người xuất hiện trong đoạn clip được xác định là thầy H.T.T., giáo viên bộ môn văn của Trường THPT Chưởng Binh Lễ. Đây là trường tư thục do Sở GD&ĐT quản lý.

Theo báo cáo, trường này cũng đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác thầy T.

Hình ảnh thầy T. đưa nữ sinh lớp 11 vào nhà nghỉ được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Duật).

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 23/10. Thầy T. bị Công an phường Long Xuyên đưa về trụ sở làm việc sau khi thầy này đưa em M. (nữ sinh lớp 11 Trung tâm GDTX An Giang) đến nhà nghỉ Đ.H. (trên địa bàn phường), bị nhiều phụ huynh phát hiện.

Cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip tố cáo hành vi của thầy T.

Công an phường Long Xuyên xác định, thầy T. và em M. tự nguyện thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên và không có dấu hiệu cưỡng ép bắt giữ. Khi công an đến làm việc, phát hiện cả 2 nhậu cùng nhau, chưa phát hiện quan hệ tình dục.

Đến 17h ngày 23/10, thầy T. đã được Công an phường Long Xuyên cho về nhà.

Về phía mình, giáo viên này xin tạm nghỉ phép hai tuần để tránh ảnh hưởng tâm lý học sinh và cắt liên lạc với nhà trường trong 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ việc, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, tập thể học sinh và phụ huynh trường THPT Chưởng Binh Lễ bày tỏ sự hoang mang và mong muốn nhà trường không để thầy T. tiếp tục đứng lớp.

Sau khi họp nội bộ, nhà trường nhận định hành vi đưa nữ sinh chưa đủ 18 tuổi đi nhậu ở nơi nhạy cảm là vi phạm đạo đức nhà giáo. Nhà trường dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với thầy này.