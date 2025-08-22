Đại học Công nghệ thông tin TPHCM dẫn đầu khối công nghệ, lấy gần 30 điểm

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: UIT).

Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, công bố điểm chuẩn đại học năm 2025.

Mức điểm chuẩn của trường xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 24-29,6 điểm tùy ngành.

Nổi bật là ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm 29,6 điểm. Đây được xem là mức điểm chuẩn cao nhất toàn quốc tính tới thời điểm hiện tại.

Ở các phương thức khác, mức điểm của trường cũng tương đối cao.

Mức điểm chi tiết như sau:

Năm nay, thay vì quy đổi điểm của từng thí sinh về một thang điểm chung, trường áp dụng bảng bách phân vị do Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ GD&ĐT công bố, dựa trên khung quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Năm ngoái, mức điểm chuẩn của trường dao động 25,55-28,3 điểm. Trong đó, ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,3 điểm. Tiếp theo, các ngành khoa học dữ liệu và khoa học máy tính lần lượt là 27,5 và 27,3 điểm.

Ngành thiết kế vi mạch có điểm chuẩn 26,5 điểm.