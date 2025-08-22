Điểm chuẩn khác biệt của Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: HCM UT).

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Ngoài tuyển thẳng, trường sử dụng công thức tổ hợp để xác định điểm trúng tuyển. Trong đó, tỷ lệ điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng 20%. Trường không thực hiện quy đổi giữa các tổ hợp.

Điểm chuẩn cao nhất vẫn là ngành khoa học máy tính, lấy 85,41 điểm, giảm nhẹ so với năm trước.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp xét 95-99% tổng chỉ tiêu; xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT 1-5% tổng chỉ tiêu.

Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm sàn nhận hồ sơ là 50 (thang 100).

Công thức tính điểm như sau: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang điểm 100)

Trong đó, tính điểm học lực tính theo thang điểm 100, làm tròn 0,01 từng thành tố và làm tròn 0,01 ở điểm tổng.

Điểm học lực = Điểm năng lực x 70% + Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi x 20% + Điểm học THPT quy đổi x 10%

Cách tính điểm này là “độc nhất vô nhị” ở kỳ tuyển sinh đại học.

Ba năm qua điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa luôn nằm trong top đầu ở phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, ngành khoa học máy tính (chương trình chuẩn) có mức điểm chuẩn trúng tuyển áp sát thang 90 điểm. Điểm chuẩn lần lượt 3 năm 2022-2024 của ngành này là 86,3 - 86,9 - 86,7 điểm.