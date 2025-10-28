Chủ tịch Đồng Tháp: Nhựt Lam là niềm tự hào lớn của tỉnh nhà

Em Nguyễn Nhựt Lam, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp vừa đạt giải Ba, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Với thành tích xuất sắc này, mới đây, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thư chúc mừng Nhựt Lam, đồng thời bày tỏ niềm trân trọng và tự hào lớn lao của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà.

Thành tích của Nhựt Lam (Ảnh: CTV).

Trong thư chúc mừng, ông Quang cho biết, ngày 26/10 là một ngày đáng nhớ, không chỉ đối với Nhựt Lam, gia đình, thầy cô và bạn bè Trường THPT Cái Bè mà còn đối với đông đảo người dân Đồng Tháp khi theo dõi em trong trận Chung kết và hành trình đầy nỗ lực của em tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Bức thư không chỉ để chúc mừng nam sinh về thành tích đặc biệt xuất sắc này mà còn để bày tỏ niềm trân trọng và tự hào lớn lao của lãnh đạo, nhân dân tỉnh nhà.

Dù chưa chạm đến ngôi vị cao nhất nhưng trong lòng người dân Đồng Tháp, Nhựt Lam đã thực sự là nhà vô địch - với tri thức, bản lĩnh và phong thái của một người chiến thắng. Em đã thể hiện một tinh thần học tập nghiêm túc, bản lĩnh vững vàng và nghị lực đáng khâm phục.

"Kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng ghi nhớ tuyệt vời cùng sự tự tin, điềm đạm khi em đối diện thử thách trên sân chơi trí thức lớn nhất cả nước đã chinh phục trọn vẹn tình cảm không chỉ của người dân Đồng Tháp mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cả nước", trích thư chúc mừng.

Nhựt Lam gây dấu ấn tại cuộc thi vì phong thái điềm đạm, khả năng ghi nhớ tuyệt vời (Ảnh: CTV).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thành tích của Nhựt Lam càng trở nên ý nghĩa hơn khi em là thí sinh duy nhất không học tại trường chuyên góp mặt trong Chung kết. Điều đó khẳng định rằng, tài năng và trí tuệ có thể toả sáng ở bất kỳ ngôi trường nào, vùng đất nào.

Hình ảnh góc học tập giản dị của em được chương trình giới thiệu đã thực sự lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, hiếu học và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đồng Tháp.

Ông Quang nhấn mạnh, hành trình của nam sinh tại Đường lên đỉnh Olympia 2025 không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là biểu tượng đẹp của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Tháp đang xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong năm chiến lược để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ĐBSCL, thành tích của Nhựt Lam mang ý nghĩa đặc biệt, là nguồn cảm hứng lan toả hình ảnh quê hương Đồng Tháp - vùng đất của tri thức, nghĩa tình và nghị lực vươn lên mạnh mẽ.

Cuối thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc nam sinh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, không ngừng rèn luyện, vững bước trên hành trình tri thức và gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.