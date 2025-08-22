Đại học Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2025

Đại học Kinh tế TPHCM lấy điểm chuẩn cao nhất 27,7 điểm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chiều 22/8, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển khóa 51 đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, phổ điểm chuẩn của 59 chương trình đào tạo tuyển sinh tại TPHCM (mã trường KSA) ở cả 5 phương thức sẽ dao động từ 22,8 đến 27,7 và tại UEH Mekong (mã trường KSV) từ 17 đến 22 điểm.

Mức điểm chi tiết như sau: