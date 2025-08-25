Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính 2025: Cách nhau "một trời một vực"

Hoàng Hồng
Hoàng Hồng

(Dân trí) - Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính năm 2025 có khoảng cách lớn giữa các trường top đầu và các trường tư thục.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) dẫn đầu điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính và AI trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo đó, xét tổ hợp A00, điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến của trường là 29,98 - chỉ thiếu 0,02 là đạt tuyệt đối. Điểm chuẩn tổ hợp A01 thấp hơn một chút với 29,96.

Ngành Trí tuệ nhân tạo cũng có điểm chuẩn bám sát với 29,78 - xét tổ hợp A00 và 29,7 - xét tổ hợp A01.

Đứng thứ hai về điểm chuẩn trong lĩnh vực này là Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM). Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường lấy 29,6 điểm. Tuy nhiên ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn vừa phải hơn, lần lượt là 27,2 và 25,3.

Đứng thứ ba là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của trường lấy 29,39 điểm. Tiếp theo là Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính, lần lượt là 29,19 và 28,83. 

Mốc điểm chuẩn từ 27 trở lên còn có Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngành Khoa học máy tính của trường này là 27,86 điểm, ngành Kỹ thuật máy tính lấy 27 điểm và ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 27,75 điểm.

Các trường Xây dựng, Kinh tế Quốc dân, Bưu chính Viễn thông, Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), Phenikaa lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 27.

Riêng Trường Đại học Bách khoa TPHCM có cách xét tuyển và thang điểm xét tuyển riêng. Trường này lấy 85,41/100 với ngành Khoa học máy tính và 82,91/100 với ngành Kỹ thuật máy tính.

Nhóm trường còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 20,75, chủ yếu là trường ngoài công lập.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Trí tuệ nhân tạo năm 2025:

 Trường  Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính Trí tuệ nhân tạo
ĐH Kinh tế Quốc dân26,27  
ĐH Xây dựng25,5   
Học viện Bưu chính Viễn thông 26,2128,83 25,67
ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 25,35  
ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM)

29,98 (A00)

29,96 (A01)

 

29,78 (A00)

29,7 (A01)

ĐH Bách khoa Hà Nội29,19 29,39
ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) 85,41 (thang 100) 82,91 (thang 100) 
ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM)27,225,329,6
ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)27,862727,75
ĐH Tôn Đức Thắng 30,27-30,67  
ĐH Giao thông vận tải24,3523,95 
ĐH Kinh tế TPHCM

24

 23,8
ĐH Công nghiệp Hà Nội

23,72

20,45 (dạy bằng tiếng Anh)

  
ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM)

25,17

  
ĐH Phenikaa

25,53 (CT tài năng)

24,38

 24,38
ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội)

20,75

  
ĐH Nha Trang

20,75

  
ĐH Thăng Long

16

 17
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

16

  
ĐH Vinh

19,5

  
ĐH Đại Nam

15

  
ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH)

15

 15
ĐH Duy Tân

15

  
ĐH CMC

28 (thang 40)

 28,66 (thang 40)
