Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính 2025: Cách nhau "một trời một vực"

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) dẫn đầu điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính và AI trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo đó, xét tổ hợp A00, điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến của trường là 29,98 - chỉ thiếu 0,02 là đạt tuyệt đối. Điểm chuẩn tổ hợp A01 thấp hơn một chút với 29,96.

Ngành Trí tuệ nhân tạo cũng có điểm chuẩn bám sát với 29,78 - xét tổ hợp A00 và 29,7 - xét tổ hợp A01.

Đứng thứ hai về điểm chuẩn trong lĩnh vực này là Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM). Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường lấy 29,6 điểm. Tuy nhiên ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn vừa phải hơn, lần lượt là 27,2 và 25,3.

Đứng thứ ba là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của trường lấy 29,39 điểm. Tiếp theo là Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính, lần lượt là 29,19 và 28,83.

Mốc điểm chuẩn từ 27 trở lên còn có Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngành Khoa học máy tính của trường này là 27,86 điểm, ngành Kỹ thuật máy tính lấy 27 điểm và ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 27,75 điểm.

Các trường Xây dựng, Kinh tế Quốc dân, Bưu chính Viễn thông, Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), Phenikaa lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 27.

Riêng Trường Đại học Bách khoa TPHCM có cách xét tuyển và thang điểm xét tuyển riêng. Trường này lấy 85,41/100 với ngành Khoa học máy tính và 82,91/100 với ngành Kỹ thuật máy tính.

Nhóm trường còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 20,75, chủ yếu là trường ngoài công lập.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Trí tuệ nhân tạo năm 2025: