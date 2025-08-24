Bộ GD&ĐT thông báo ngày giờ thí sinh có thể xác nhận nhập học

Cụ thể, Bộ GD&ĐT thông tin từ 8h ngày 25/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Sau khi biết kết quả trúng tuyển đại học, việc quan trọng nhất với thí sinh để đảm bảo kết quả trúng tuyển được công nhận là xác nhận nhập học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có thể xác nhận nhập học từ 8h ngày 25/8 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8 tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ (nếu có nguyện vọng theo học).

Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, xem như thí sinh từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có thể xét tuyển các đợt bổ sung của các trường có nhu cầu tuyển sinh bổ sung.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8, kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.