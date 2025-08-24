Thí sinh “ngã ngửa" vì điểm chuẩn một đại học tăng 0,75 điểm khối C00

Nhiều thí sinh và phụ huynh đang hoang mang trước sự thay đổi đột ngột trong công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, sau khi công bố điểm chuẩn chính thức vào chiều 22/8, nhà trường bất ngờ đưa ra thông báo thứ hai công bố điểm trúng tuyển của một số ngành xét theo tổ hợp C00 (văn, sử, địa) tăng thêm 0,75 điểm, khiến nhiều thí sinh tưởng đã đỗ bỗng dưng trượt nguyện vọng.

Sự việc bắt nguồn từ chiều 22/8, khi Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành thông báo số 1324 về điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025. Văn bản này công bố điểm trúng tuyển chung dao động từ 20,86 đến 27,38 điểm và có một dòng khá chung chung: "Điểm trúng tuyển là điểm sau quy đổi tương đương giữa các phương thức".

Thông báo này không làm rõ điểm chuẩn cuối cùng được tính trên tổ hợp nào, gây khó hiểu cho thí sinh.

Các văn bản về điểm chuẩn vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được ban hành và công bố cách xa nhau gây hiểu lầm (Ảnh chụp màn hình).

Đến chiều 23/8, tức gần một ngày sau thông báo đầu tiên, trang Facebook chính thức của trường mới đăng tải một thông báo khác, dẫn lại văn bản số 1327 (được ký cùng ngày 22/8 nhưng sau 3 số) để công bố điểm chuẩn cụ thể cho thí sinh sử dụng tổ hợp C00.

Điều đáng nói, điểm chuẩn của 10 ngành ở tổ hợp này đều tăng thêm 0,75 điểm so với thông báo ban đầu.

Sự việc này đã gây phản ứng tiêu cực. Nhiều thí sinh đã dựa vào thông báo đầu tiên để đối chiếu điểm và nghĩ rằng mình đã trúng tuyển, nhưng lại "ngã ngửa" khi điểm chuẩn bị điều chỉnh.

Ngay lập tức, hàng loạt bình luận đã tràn vào trang Facebook của trường, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của sự thay đổi này nằm ở một thông báo trước đó của nhà trường về ngưỡng điểm sàn, được ban hành ngày 23/7.

Trong văn bản này, trường có quy định: "Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp C00, các tổ hợp còn lại (không phải tổ hợp C00) được cộng 0,75 điểm trong thang điểm 30".

Thông báo về độ lệch điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, chính quy định này lại là điểm mấu chốt gây ra hiểu lầm.

Một thí sinh chia sẻ: "Trường chỉ nói các tổ hợp khác được cộng điểm, chứ không nhắc tới việc tổ hợp C00 bị cộng thêm 0,75 điểm khi xét điểm chuẩn. Hơn nữa, hai văn bản thông báo điểm chuẩn không công bố cùng lúc, khiến chúng em tưởng đã đỗ mà thành trượt".

Trưa 24/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chính thức lên tiếng về vấn đề trên. Theo trường, ngày 23/7, trường đã thông báo công khai (thông báo số 1167/TB-ĐHTĐHN) xác định độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển các ngành. Theo đó, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30.

“Nhà trường khẳng định lại thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được trường công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian”, thông báo nêu rõ.

Lý giải về việc thông báo điểm chuẩn thành 2 văn bản, đơn vị này cho biết điều này giúp thí sinh thuận lợi trong tra cứu thông tin, nhất là với các thí sinh sử dụng tổ hợp C00 theo phương thức điểm thi THPT để xét tuyển.

Song, đơn vị này thừa nhận việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin.

Tuy nhiên, kỹ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh và truyền thông, tư vấn tuyển sinh.

Dẫu trường lên tiếng giải thích nhưng không ít ý kiến vẫn cho biết không đồng tình với thông báo này vì rõ ràng việc thông tin của trường thiếu logic và không khoa học.