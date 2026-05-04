Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước

Học sinh, sinh viên tham gia hoạt động hè (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thời gian hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Khung kế hoạch này yêu cầu các địa phương đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Đồng thời, lịch năm học cần được xây dựng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Bộ cũng lưu ý, thời gian kéo dài năm học không được vượt quá 2 tuần so với quy định chung. Trường hợp đặc biệt, các địa phương phải báo cáo trước khi điều chỉnh.

Như vậy, nếu không có thay đổi, chậm nhất từ ngày 31/5, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.

Ghi nhận từ kế hoạch năm học của các tỉnh, thành, phần lớn địa phương ấn định thời điểm kết thúc năm học trước hoặc đúng ngày 31/5. Một số nơi kết thúc sớm hơn vài ngày, tùy theo điều kiện thực tế.

Tại Hà Nội và Đồng Nai, học sinh kết thúc năm học vào ngày 30/5.

Quảng Ngãi là địa phương có lịch kết thúc sớm hơn, trước ngày 26/5.

Cà Mau hoàn thành học kỳ II vào ngày 23/5, sau đó dành tuần dự phòng từ 25–30/5 để tổng kết năm học.

Quảng Ninh quy định riêng theo cấp học: mầm non, tiểu học kết thúc ngày 29/5; THCS, THPT và giáo dục thường xuyên kết thúc ngày 30/5.

Trong khi đó, hầu hết các địa phương như TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ… đều lên kế hoạch kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Một số địa phương có điều chỉnh riêng đối với học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm đảm bảo chương trình. Tại Tuyên Quang, học sinh lớp 12 hệ nội trú kết thúc học tập vào ngày 12/6. Tại Phú Thọ, nhóm đối tượng này kết thúc năm học vào ngày 6/6.

Những điều chỉnh này vẫn nằm trong khung cho phép, đảm bảo hoàn thành chương trình học và chuẩn bị cho các kỳ thi cuối cấp.

Lịch kết thúc năm học cụ thể của học sinh trên cả nước cụ thể như sau:

Tỉnh thành Lịch kết thúc năm học Hà Nội Kết thúc vào ngày 30/5 TPHCM Trước ngày 31/5 Đà Nẵng Trước ngày 31/5 Quảng Ngãi Trước ngày 26/5 Đồng Nai Kết thúc vào ngày 30/5 Quảng Ninh Mầm non, Tiểu học: 29/5; Trung học: 30/5 Cà Mau Kết thúc học kỳ II ngày 23/5; Tổng kết trước 30/5 Tuyên Quang Trước 31/5 (Riêng khối 12 phổ thông dân tộc nội trú: 12/6) Phú Thọ Trước 31/5 (Riêng khối 12 phổ thông dân tộc nội trú: 6/6) Các tỉnh còn lại Đồng loạt hoàn thành trước ngày 31/5

Dù thời điểm nghỉ hè của đa số học sinh bắt đầu từ đầu tháng 6, tuy nhiên, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi kết thúc năm học, các địa phương sẽ tiến hành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) cũng sẽ được hoàn thành trước ngày 31/7.