Hà Nội thay đổi mô hình hai trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam

Quyết định được ban hành trên cơ sở hàng loạt định hướng lớn về giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số như Luật Thủ đô 2024, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đề án, Trường THPT chuyên Chu Văn An sẽ chuyển đổi dần từ mô hình lớp chuyên truyền thống sang mô hình trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2026-2029.

Từ năm học 2028-2029, toàn trường dự kiến hoạt động hoàn toàn theo mô hình mới với quy mô 60 lớp, mỗi khối 20 lớp. Trong đó, mỗi khối sẽ có 4 lớp tích hợp học thuật sâu các môn toán, vật lý, hóa học, học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đề án đặt ra mục tiêu đầu ra đáng chú ý: mỗi năm có khoảng 80 học sinh trúng tuyển top 200 đại học thế giới; 130 học sinh đỗ các đại học lớn tại Mỹ, Anh, Australia, 70 em trúng tuyển theo hình thức học bổng.

Tiếng Anh được xác định là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, sử dụng rộng rãi trong học tập, nghiên cứu và hoạt động học thuật. Học sinh được chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, AP, IB.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xây dựng mô hình phát triển dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: Chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học; tích hợp STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm chất lượng.

Theo định hướng mới, trường sẽ chuyển trọng tâm từ học lý thuyết sang học theo dự án nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Đồng thời, tiếng Anh không chỉ được dạy như môn học mà trở thành công cụ nghiên cứu, viết luận, thuyết trình và tranh biện học thuật.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng được định hướng phát triển tư duy hệ thống để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay bất bình đẳng xã hội.

Lộ trình triển khai đề án của Hà Nội - Amsterdam chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn 2026-2027 là chuẩn bị, khởi động và thí điểm; giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng bộ và hoàn thiện điều kiện; từ 2030-2035, hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng.

Thực hiện đề án mới, cả hai trường vẫn sẽ giữ nguyên các lớp chuyên hiện nay, chỉ bổ sung thêm các mô hình lớp mới như tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.