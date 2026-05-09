Từ chiếc máy tính cũ, nam sinh Bách khoa thắng lớn với “Tiệm phở anh Hai”

“Tiệm phở anh Hai”, tựa trò chơi (game) Việt từng gây sốt mạng xã hội thời gian qua, vừa giành cú đúp giải thưởng “Game Indie Việt xuất sắc” và “Game Việt của năm” tại Vietnam Game Awards diễn ra tối 8/5.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, T.T.D., sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, tác giả của trò chơi, cho biết bản thân vẫn chưa hết bất ngờ sau đêm trao giải.

“Từ vòng đề cử cách đây 4 tháng, đến khi lọt vào vòng chung khảo và thắng hai hạng mục lớn của giải thưởng tối qua, tôi thực sự sốc. Với hơn 250 đề cử ở vòng sơ loại, trong đó nhiều sản phẩm khác có “lực” quá mạnh, tôi không tự tin về sản phẩm tự phát triển của mình", D. chia sẻ.

“Tiệm phở anh Hai” được xướng danh giải thưởng “Game Indie Việt xuất sắc” tối qua (Ảnh: Mỹ Hà).

Nam sinh cho biết khi theo dõi trực tiếp lễ trao giải tại nhà, cậu gần như “vỡ òa” lúc nghe tên “Tiệm phở anh Hai” được xướng lên ở những hạng mục quan trọng nhất.

"Tôi đặc biệt sốc khi đoạt giải “Game Việt của năm”, theo lời D.

Do không có điều kiện và bận thực hiện dự án mới, cùng việc lo hoàn thành đồ án tốt nghiệp, nam sinh không thể vào TPHCM để trực tiếp nhận giải.

“Tiệm phở anh Hai” vốn được cộng đồng mạng biết đến với tên tiếng Anh “Brother Hai’s Pho Restaurant”. Ít ai ngờ trò chơi gây “bão” mạng xã hội này lại được phát triển bởi một sinh viên năm cuối từ chiếc máy tính cũ.

T.D., sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tác giả của hai giải thưởng danh giá về game tối qua (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong vòng 8 năm qua, lượt tải game của nam sinh trên mạng chỉ khoảng 10 nghìn thế nhưng sau khi ra mắt miễn phí “Tiệm phở anh Hai”, lượt tải tăng vọt lên gần 3 triệu.

Tài khoản mạng xã hội đăng tải game của nam sinh trước đây chỉ có khoảng 100 người theo dõi, nay tăng lên hơn 8.000 người, với khoảng 2,4 triệu lượt xem.

Được biết “cha đẻ” của “Tiệm phở anh Hai” quê ở Hà Nội. Nam sinh từng là học sinh chuyên tin, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

T.D. thường tìm hiểu và tự làm rất nhiều dự án nhỏ về game từ khi học lớp 10. Phần lớn những dự án ấy đều không nổi tiếng và hầu hết đã bị xóa đi.

Tính đến nay, tổng số game nam sinh làm trong 8 năm được khoảng hơn 200, đã đăng tải lên mạng khoảng 4-5 game. "Tiệm Phở Anh Hai" chính là dự án đầu tiên khiến T.D. nổi tiếng trên mạng xã hội.

Với nỗi lo lắng và không muốn bạn bè biết đến sự nổi tiếng bất đắc dĩ, T.D. vẫn không muốn xuất hiện trước công chúng và truyền thông bằng tên thật. Nam sinh muốn tập trung học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp để ra trường.