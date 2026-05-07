Cô giáo trẻ nhất trường chuyên sở hữu bảng điểm đại học gần tuyệt đối

Bảng điểm của Ngọc Anh nổi bật với phần lớn các môn học đạt A, nhiều môn học ở điểm 10 như xác suất thống kê hay cơ sở hình học. Bên cạnh đó, Ngọc Anh cũng đạt mức điểm rèn luyện xuất sắc với 95,9.

Thành tích học tập này giúp Ngọc Anh được chính ngôi trường mà cô từng học cấp 3 - Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - tiếp nhận sau kỳ thực tập, trở thành nữ giáo viên trẻ nhất trường.

Phùng Nguyễn Ngọc Anh (SN 2004) là giáo viên trẻ nhất Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: NVCC).

Song song với việc dạy học tại Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Ngọc Anh tiếp tục hoàn thành một số học phần ban đầu của hệ thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học.

Là cựu học sinh lớp chuyên toán khoá 2019-2022, Ngọc Anh từng hai lần đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán năm lớp 11 và 12. Khi còn học cấp 2, Ngọc Anh cũng xuất sắc với thành tích giải nhất tỉnh môn toán lớp 9. Thế nhưng, hành trình học tập không phải lúc nào cũng thuận lợi với cô.

Ngọc Anh chia sẻ giai đoạn ôn thi học sinh giỏi quốc gia, cô từng nghi ngờ về năng lực của bản thân khi nhiều lần nhận điểm thấp trong các lần kiểm tra định kỳ dù thường xuyên học đến 1-2 giờ sáng. Song, nhờ thầy giáo lãnh đội thường xuyên hỏi han và động viên, dành nhiều lời khen cho học trò, Ngọc Anh đã vượt qua khủng hoảng tâm lý.

Bước vào đại học, một lần nữa Ngọc Anh thấy mình như “tờ giấy trắng” khi tiếp cận với những môn học khó như đại số tuyến tuyến, cấu trúc đại số cơ bản…

Để có thể nắm bắt kiến thức, Ngọc Anh thực hiện kỷ luật tự học nghiêm ngặt. Cô thường ghi chép rất kỹ, tìm nhiều bài tập để rèn luyện. Khi gặp bài khó, cô đọc tài liệu hướng dẫn rồi viết lại theo cách hiểu của mình. Có thời gian, cô mang đề khó ra giải lại như một cách ghi nhớ sâu.

Một tháng trước mỗi kỳ thi, Ngọc Anh đều lên kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng môn. Với những môn học thuộc, cô thường ghi nhớ theo phương pháp lặp lại ngắt quãng. Cuối tuần sẽ đan xen học kiến thức mới và ôn lại kiến thức cũ đã học từ đầu tuần.

“Mình rất thích học các môn chung như rèn luyện nghiệp vụ sư phạm hay giao tiếp sư phạm... Với mình, việc dạy học ngoài nắm chắc kiến thức cần phải có phương pháp phù hợp và thấu hiểu tâm lý học sinh”, nữ sinh tâm sự.

Với thói quen học tập có phương pháp và chiến lược, Ngọc Anh sở hữu nhiều điểm A tuyệt đối. Có 8/11 kỳ (bao gồm kỳ hè) nữ sinh đạt điểm trung bình học tập (GPA) 4.0/4.0.

Nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho Ngọc Anh chính là bố mẹ. Có những buổi tối đi gia sư, về tới nhà trọ đồng hồ đã điểm 23 giờ khuya nhưng Ngọc Anh vẫn gọi cho bố mẹ. Cô biết cả nhà đang chờ điện thoại của con gái và lắng nghe những tâm sự của con sau một ngày dài.

Trở về ngôi trường năm xưa giảng dạy, Phùng Nguyễn Ngọc Anh đang viết tiếp giấc mơ của mình bằng trí tuệ và lòng biết ơn. Bên cạnh giảng dạy, Ngọc Anh bắt đầu chinh phục học vị Thạc sĩ và đặt mục tiêu trở thành giáo viên dạy lớp chuyên toán trong tương lai gần.

Mai Thu Duyên