Học viện Ngoại giao tăng học phí, cao nhất gần 65 triệu đồng

Theo thông báo ngày 6/5, nhóm ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế có mức học phí khoảng 5,2 triệu đồng/tháng.

Các ngành Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Truyền thông quốc tế ở mức khoảng 5,1 triệu đồng/tháng. Những ngành còn lại dao động gần 4,8 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, với một số ngành như Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế và Luật thương mại quốc tế, sinh viên có thể đăng ký học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Mức học phí dự kiến từ 5,9 đến 6,5 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 59-65 triệu đồng/năm.

Học phí đại học chính quy các chương trình đào tạo được thu theo tín chỉ từ học kỳ 2, năm học 2026-2027.

Sinh viên Học viện Ngoại giao (Ảnh: Nhà trường).

Mức học phí nêu trên chưa tính các học phần ngoại ngữ tiền cơ sở. Đối với sinh viên chưa có nền tảng ngoại ngữ, cần học bổ sung tín chỉ ngoại ngữ tiền cơ sở, tùy theo trình độ đầu vào.

Học phí các học phần này sẽ được tính theo số lượng tín chỉ thực học và mức học phí áp dụng đối với các học phần ngoại ngữ khác trong chương trình đào tạo.

So với năm học trước, học phí của Học viện Ngoại giao đều tăng. Năm 2025-2026, mức thu dao động khoảng 3,4-4,5 triệu đồng/tháng, trong đó cao nhất là khoảng 4,5 triệu đồng/tháng ở một số ngành như Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế.

Theo đại diện nhà trường, mức tăng học phí hàng năm (nếu có) của các ngành không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí và theo lộ trình. Nhà trường cũng thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm học phí và học bổng cho sinh viên trong năm học.

Năm 2026, Học viện Ngoại giao vẫn xét tuyển học bạ, nhưng chỉ áp dụng với thí sinh đạt tối thiểu 22 điểm thi tốt nghiệp và điểm trung bình học bạ của 2/3 môn từ 8,5.

Học viện Ngoại giao giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh: Xét học bạ kết hợp IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác, xét kết hợp, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng.