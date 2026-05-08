Không đạt bồi dưỡng sử dụng SGK thống nhất, giáo viên không được đứng lớp

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh nội dung này tại kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất phục vụ năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn, bồi dưỡng diễn ra từ ngày 29/6 đến hết 24/7 với hình thức trực tuyến.

Đối tượng tham gia gồm 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM tham gia giảng dạy các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bộ SGK thống nhất.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 (Ảnh: Mỹ Hà).

Giáo viên phải tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý cũng phải tham gia đầy đủ các nội dung liên quan đến lĩnh vực dự kiến phụ trách.

Sở lưu ý đối với các trường đã lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” ở những năm học trước, những cán bộ quản lý, giáo viên đã tham gia các đợt tập huấn và có đầy đủ hồ sơ đánh giá kết quả thì không bắt buộc tham gia lại.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa. Hồ sơ đánh giá sau tập huấn được lưu tại trường, gồm quyết định phân công giáo viên tham gia tập huấn, danh sách điểm danh theo từng buổi hoặc môn học, kế hoạch bài dạy và kết quả kiểm tra trắc nghiệm.

Mỗi giáo viên phải xây dựng một kế hoạch bài dạy đối với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục tham gia tập huấn để hiệu trưởng đánh giá theo hai mức “Đạt” hoặc “Không đạt”. Ngoài ra, giáo viên phải hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài tập kiểm tra trắc nghiệm cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục.

Giáo viên được xếp loại “Đạt” khi tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, có kế hoạch bài dạy đạt yêu cầu và hoàn thành các bài kiểm tra theo quy định.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành quyết định điều động, lập danh sách đối tượng tham gia tập huấn theo từng tên sách; đồng thời tổ chức giám sát, quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 10/8.