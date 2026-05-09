Điều kiện xét tuyển thẳng ngành Y năm 2026

Nội dung này được Bộ GD&ĐT giải đáp trước câu hỏi của thí sinh về việc chính sách tuyển thẳng của các trường đào tạo khối ngành Y hiện nay được áp dụng ra sao.

Bộ GD&ĐT dẫn Điều 8 Thông tư số 06 về quy chế tuyển sinh đại học sửa đổi, theo đó, các cơ sở đào tạo được quyền xây dựng và công bố chính sách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với từng nhóm thí sinh.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển phải bảo đảm công khai minh bạch tiêu chí xét tuyển và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT; đồng thời đáp ứng yêu cầu đặc thù của nhóm ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ và các ngành sức khỏe có cấp phép hành nghề.

Theo Bộ GD&ĐT, trên thực tế, nhiều trường đại học tuyển sinh ngành Y áp dụng tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thí sinh thuộc diện chính sách theo quy định chung và các thí sinh đặc biệt khác theo đề án tuyển sinh riêng.

Quy chế tuyển sinh hiện hành quy định, các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đạt giải nếu thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Ngoài ra, thí sinh đạt giải trong các kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi các giải thể thao quốc tế, thí sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề ASEAN, quốc tế... cũng có thể được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển tùy theo quy định của từng trường.

Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường Y lớn áp dụng chính sách tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT kết hợp tiêu chí riêng.

Theo thông tin tuyển sinh dự kiến, Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu tuyển thẳng là 40% chỉ tiêu mỗi ngành.

Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển diện này không đủ, phần chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học do Bộ GD&ĐT tổ chức, với điều kiện thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển và thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhà trường cho biết sẽ xét tuyển từ giải cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh cùng mức giải ở cuối danh sách, trường sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ theo hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên xét tuyển thẳng đối với anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc và học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Đối với thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, trường yêu cầu thí sinh phải bảo vệ nội dung nghiên cứu trước hội đồng tuyển sinh của trường, bằng tiếng Anh với giải quốc tế hoặc bằng tiếng Việt với giải quốc gia.

Đồng thời, nhóm thí sinh thuộc diện này phải đáp ứng điều kiện học lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, thí sinh dự tuyển ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.