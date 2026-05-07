Phạt nặng thí sinh tiết lộ đề thi đánh giá năng lực vào trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa có văn bản hướng dẫn thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội năm 2026 (kỳ thi QDA). Theo đó, từ 8h ngày 11/5 đến 17h ngày 20/5, thí sinh sẽ đăng ký dự thi trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng. Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 6.

Ban Tuyển sinh quân sự đặc biệt lưu ý đề thi QDA là tài sản của Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng. Thí sinh tham dự kỳ thi không được sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi dưới mọi hình thức để chuyển cho người khác trong quá trình làm bài thi và sau khi thi xong.

Đồng thời, thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA dưới mọi hình thức với các cá nhân, tổ chức và trên mọi phương tiện đại chúng, mạng xã hội. Trong trường hợp vi phạm, thí sinh sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả bài thi.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng cho biết kỳ thi QDA sẽ không công bố đáp án và thí sinh không được phúc khảo bài thi.

Bài thi QDA thực hiện hoàn toàn trên máy tính, gồm 3 phần với 150 câu hỏi.

Phần 1 là toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng, thời gian làm bài 80 phút. Thí sinh kết thúc phần 1 trước thời gian 80 phút có thể chuyển luôn sang phần thi thứ hai.

Phần 2 là văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính, thời gian làm bài 55 phút. Phần 3 là khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Theo quy chế thi, thí sinh không được nhấp chuột quá 600 lần trong quá trình làm bài.

