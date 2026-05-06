Nam sinh 7 lần thi tốt nghiệp THPT

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ câu chuyện 7 lần thi tốt nghiệp THPT của Đặng Minh Hiếu (SN 2001, Hà Nội), hiện là sinh viên năm cuối khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong một bài đăng gây chú ý, Hiếu tuyên bố sẽ tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với lý do: “Chương trình cũ không đạt được 10 điểm toán thì sang chương trình mới mình làm lại thôi”.

Bài đăng gốc của Đặng Minh Hiếu trên mạng xã hội về chuyện sẽ thi tốt nghiệp THPT lần thứ 7 (Ảnh chụp màn hình).

Hiếu chỉ có mục tiêu chinh phục điểm 10 môn toán, không đăng ký xét tuyển đại học. Trong phần bình luận, trả lời câu hỏi của cư dân mạng về lý do “dùng cả thanh xuân để đi thi”, Hiếu bông đùa: “Cảm giác nó rất cuốn, tòa không chơi tòa không hiểu được đâu”.

Hiếu sẽ là 1 trong 63.844 thí sinh tự do sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Năm 2026 cũng là năm số thí sinh tự do đông kỷ lục, cao gấp đôi năm 2025.

Từ “phục thù” đến thi vì trải nghiệm

Hành trình thi cử của Hiếu bắt đầu từ năm 2019. Khi đó, dù đạt 9,2 điểm toán, tổng điểm 3 môn toán, lý, hoá của Hiếu không như kỳ vọng. Hiếu chỉ trúng tuyển nguyện vọng dưới là ngành Kỹ thuật ô tô của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau nhiều cân nhắc, Hiếu quyết định từ bỏ để thi lại.

Năm 2020, Hiếu thi đỗ ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với số điểm 3 môn toán, lý, hoá lần lượt là 9,6-8,5-9.Tuy nhiên, Hiếu chọn ngành này chỉ vì “hot”, không liên quan tới đam mê. Sau một thời gian theo học, Hiếu nhận ra bản thân không phù hợp và dần mất động lực.

Năm 2021, Hiếu thi tốt nghiệp THPT lần thứ ba như một cách giải tỏa áp lực. Năm này, nam sinh đạt 9 toán, 8,75 lý và 9,25 hoá.

Đặng Minh Hiếu sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: NVCC).

Đến năm 2022, Hiếu quyết định bỏ công nghệ thông tin để chuyển hướng sang ngành Sư phạm toán với sự ủng hộ của bố mẹ. Nam sinh thi tốt nghiệp lần thứ tư, đạt 26,55 điểm, trúng tuyển khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dù vậy, Hiếu xem kỳ thi này là một thất bại bởi môn toán chỉ được 8,8 điểm.

Học đúng ngành yêu thích, lại phát triển trong công việc dạy gia sư, Hiếu tìm thấy con đường của mình. Tuy nhiên, từ thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT trở thành một thước đo cá nhân mà Hiếu tự đặt ra cho mình mỗi năm.

Trong hai năm 2023 và 2024, Hiếu tiếp tục thi tốt nghiệp lần thứ năm và thứ sáu, duy trì mức điểm toán 9,4. Năm 2025, nam sinh lỡ kỳ thi do trùng lịch thi học phần tại trường. Năm 2026, Hiếu cho biết sẽ quay trở lại với lần thi thứ 7, tiếp tục hành trình chinh phục điểm số tuyệt đối môn toán.

Thi để thử thách bản thân và để hiểu học sinh hơn

Hiếu cho biết việc đi thi không ảnh hưởng đến học tập hay công việc hiện tại. Ngược lại, với vai trò gia sư và giáo viên tương lai, trực tiếp ngồi trong phòng thi giúp nam sinh hiểu rõ hơn tâm lý và năng lực của học sinh.

“Ngồi trong phòng thi nhiều rồi mới hiểu là ở ngoài nói gì cũng dễ. Có những cách giải khi ngồi ngoài thấy rất rõ, nhưng vào phòng thi chưa chắc nghĩ ra được. Để đạt điểm tuyệt đối, ngoài năng lực còn có yếu tố tâm lý và may mắn”, Hiếu chia sẻ.

Theo nam sinh, trải nghiệm thi cử giúp cậu rạch ròi hơn trong cách dạy học. Với những câu khó, Hiếu thấy thông cảm với học trò khi không làm tốt như kỳ vọng.

Theo lộ trình, Đặng Minh Hiếu sẽ tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm nay (Ảnh: NVCC).

Từ kinh nghiệm nhiều lần dự thi, Hiếu có những nhận xét đáng chú ý về đề toán tốt nghiệp THPT. Theo Hiếu, với chương trình cũ, 7 điểm khá dễ tiếp cận, thậm chí có thể đạt được nhờ học mẹo hoặc yếu tố may mắn. Điều này khiến việc phân hóa thí sinh ở nhóm dưới 8,5 điểm không thực sự rõ ràng.

Trong khi đó, đề thi theo chương trình mới thay đổi đáng kể về cấu trúc, 7 câu đầu không thể khoanh bừa. Thí sinh buộc phải nắm chắc kiến thức, việc dựa vào xác suất hoặc mẹo làm nhanh gần như không còn hiệu quả.

“7 điểm ở phần đầu gần như không còn chỗ cho may mắn, đều là thực lực”, Hiếu nhận xét.

Một điểm đáng chú ý khác là cách thiết kế câu hỏi phân loại. Nếu ở chương trình cũ, các câu khó thường mang tính đánh đố cao, thì với chương trình mới, Hiếu cho rằng các câu từ mức 8,5 điểm trở lên lại dễ tiếp cận hơn về mặt tư duy, dù vẫn đòi hỏi năng lực tốt. Điều này tạo ra sự khác biệt: phần cơ bản khó hơn, nhưng phần phân loại lại “mềm” hơn so với trước.

Ở giai đoạn nước rút, Hiếu cho rằng chiến lược ôn tập cần được điều chỉnh tùy theo từng nhóm học sinh, thay vì một công thức chung.

Với nhóm học sinh khá giỏi, lời khuyên được nhấn mạnh là “làm được câu khó là thành tích, nhưng không sai câu dễ mới là bảo vệ thành tích”. Theo Hiếu, nhiều thí sinh có năng lực tốt nhưng lại mất điểm đáng tiếc ở những câu cơ bản do chủ quan. Trong khi đó, việc giữ trọn điểm phần dễ mới là yếu tố quyết định để “đưa thành tích ra ánh sáng”.

Với nhóm học sinh trung bình khá, Hiếu khuyến nghị không nên buông bỏ hoàn toàn các câu khó quá sớm. Nếu còn thời gian, vẫn nên thử sức, vì đôi khi chỉ cần làm thêm được một ý nhỏ cũng có thể cải thiện đáng kể điểm số.

Đối với học sinh mất gốc hoặc học lực yếu, nam sinh này đặc biệt cảnh báo việc phụ thuộc vào các “mẹo” như bấm máy tính nhanh.

“Đề hiện tại rất dễ sai nếu không hiểu bản chất. Học mẹo mà không học chắc kiến thức chỉ khiến mình chôn chân tại chỗ”, Hiếu nhận định. Theo đó, chiến lược phù hợp là làm chắc đến đâu, giữ chắc đến đó, tránh để “tuột” những gì đã học.

Theo nam sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nếu không sai 12 câu trắc nghiệm cơ bản và làm được ý đầu của câu hỏi đúng - sai, thí sinh hoàn toàn có thể đạt mức 5-6 điểm, đủ để vượt qua ngưỡng an toàn.