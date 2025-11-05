Cha mẹ ép con học tập quá sức sẽ bị phạt 10 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Cụ thể, nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Trẻ ngày càng phải chịu nhiều áp lực đến từ việc học tập (Ảnh: Freepik).

Đặc biệt, nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực. Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12 tới.

Theo một nghiên cứu do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố mới đây, áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em và trẻ vị thành niên ở nước ta gặp các rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Nghiên cứu trên cũng cho thấy, hiện tượng trẻ bị trầm cảm, âu lo, rối loạn cảm xúc vì học tập có chiều hướng tăng.

Nhiều học sinh có lịch học dày đặc, bởi ngoài học ở trường, các em còn học thêm ở các trung tâm, tại nhà giáo viên hay học với gia sư tại nhà.

Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cũng ghi nhận nhiều ca bệnh là trẻ em bị áp lực tinh thần do học hành.

Áp lực này một phần do sự kỳ vọng quá lớn từ phía bậc phụ huynh. Họ ép con học vì tương lai mà nhiều khi quên mất cần dạy con cách học như thế nào là đúng, bao nhiêu là đủ và học thứ con thực sự đam mê