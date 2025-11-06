Xe thiết giáp, máy bay không người lái được huy động vào tâm bão Kalmaegi

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh này đã thành lập 4 sở chỉ huy đặt tại các khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng liên quan.

Tại các sở chỉ huy được trang bị xe thiết giáp, thuyền, xe vận tải, thiết bị cứu hộ cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và 150 thiết giáp, ô tô, tàu, xuồng để sẵn sàng cơ động từ 12h ngày 6/11.

Lực lượng cứu hộ đang tuần tra khu vực Cảng cá Quy Nhơn để kiểm tra việc neo đậu của người dân (Ảnh: Quân khu 5).

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương duy trì cập nhật thông tin liên tục; tổng đài 112 trực 24/24 để xử lý tình huống khẩn cấp.

Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tỉnh và phân công các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phụ trách 11 tổ ở phía Đông và 2 tổ ở phía Tây tỉnh. Các tổ sẽ túc trực 100% quân số tại các vùng trọng yếu trên địa bàn kể từ đêm 5/11.

Xe thiết giáp, ca nô được tập kết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lực lượng cứu hộ tỉnh được huy động ứng trực tại các địa bàn trọng yếu với gần 8.770 người. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 7.797 cán bộ, chiến sĩ, 92 phương tiện các loại gồm: ô tô, xe thiết giáp, tàu xuồng và 5 máy bay không người lái (drone).

Bộ Quốc phòng cũng huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đến vùng tâm bão Gia Lai để hỗ trợ công tác ứng phó.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sở chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm điều hành, trực chỉ huy 24/24h, tiếp nhận báo cáo từ các tổ công tác và sở, ngành; đồng thời đề xuất phương án xử lý khẩn cấp và báo cáo nhanh cho Tỉnh ủy cùng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được huy động vào tâm bão để cùng địa phương ứng phó với bão Kalmaegi (Ảnh: Quân khu 5).

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết các đơn vị quân sự đang duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự trong vùng dự báo ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, các quân khu 4, 5 và 7 đang theo dõi sát diễn biến bão số 13 và rà soát, điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực và nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Gia Lai đã huy động nhiều drone phục vụ ứng phó bão Kalmaegi (Ảnh: Man Đức Dũng).

Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu ngành khí tượng cung cấp đầy đủ thông tin về ảnh hưởng của báo đến từng khu vực cụ thể. Lực lượng chức năng cần rà soát kỹ các khu vực khó khăn, sạt lở, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

“Tôi đề nghị trong quá trình bão đổ bộ, lực lượng phải giữ nguyên vị trí theo quy định. Nhân dân và địa phương đặt nhiều kỳ vọng vào quân đội, công an, nên cán bộ, chiến sĩ phải hiểu rõ nhiệm vụ mình đang triển khai và tự đảm bảo an toàn cho chính bản thân”, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

Cấm cầu Thị Nại trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo cấm phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông) trước thời điểm bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Theo ngành chức năng, do ảnh hưởng của bão, sáng cùng ngày, khu vực cầu Thị Nại có gió mạnh, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là mô tô, xe máy, xe thô sơ và ô tô con.

Cấm người và phương tiện qua lại cầu vượt biển từng dài nhất Việt Nam (Ảnh: Công Sơn).

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông báo tạm cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11h ngày 6/11 cho đến khi đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đối với các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ách tắc, lực lượng chức năng đã bố trí người, phương tiện, máy móc cơ động để kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra.

Cảnh sát giao thông lập chốt trên cầu Thị Nại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện (Ảnh: Công Sơn).

Cầu Thị Nại (còn gọi là cầu Nhơn Hội) có tổng chiều dài gần 2,5km, đảm bảo cho xe có trọng tải 80 tấn qua lại.

Cây cầu này nối trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai với bán đảo Phương Mai, từng là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam tính đến năm 2017.