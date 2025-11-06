Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Lên phương án cho kịch bản bão nguy hiểm

Ngày 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đóng ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp với các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết để phòng, tránh bão Kalmaegi, tỉnh thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và 11 tổ công tác để kiểm tra việc sơ tán, bảo vệ hồ đập, đôn đốc 4 tại chỗ tại các địa phương; tổ chức các cuộc họp về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và phải hoàn tất việc sơ tán người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Tuấn, tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nay có hơn 5.000 tàu thuyền đã neo đậu an toàn. "Tỉnh kiên quyết di dời người dân đến khu vực an toàn, dự kiến khoảng 100.000 hộ sẽ phải di dời", ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ về xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông là các địa phương có nguy cơ ngập lụt nặng. Đồng thời, bố trí 945 ô tô, 65 xe đặc chủng, gần 40 xe cứu thương đến địa bàn một số xã.

Tỉnh Khánh Hòa báo cáo với Phó Thủ tướng về việc đã kiểm tra địa bàn xung yếu và thành lập 9 tổ công tác chia ra kiểm tra các địa bàn này, đưa các phương tiện vào nơi an toàn.

Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án ứng phó bão ở mức thiệt hại cấp 3, hiện tại, tỉnh còn 3 tàu trên biển, đến trưa nay những phương tiện này sẽ cập bến. Đồng thời, trước 12h ngày 6/11, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành công tác sơ tán dân.

Tỉnh Quảng Ngãi báo cáo đã kêu gọi hơn 6.000 tàu thuyền đi tránh trú bão an toàn, khoảng 200 tàu thuyền đang di chuyển đến khu vực an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định bão số 13 là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nên các địa phương phải tập trung nguồn lực để phòng, chống bão (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại lớn, do đó, địa phương phải tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động phòng, chống bão.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành công việc ứng phó với bão trước 13h và đến 18h ngày 6/11, các tỉnh bị ảnh hưởng do bão phải lên phương án cho kịch bản nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, từ 20h ngày 6/11 đến 8h ngày 7/11 là giai đoạn rất nguy hiểm, với gió mạnh, nước dâng cao; tình hình mưa sẽ còn tiếp tục sau bão, đặc biệt là tình trạng sạt lở, ngập lụt. Vì vậy, ông yêu cầu các địa phương phải chú ý để triển khai nhiều phương án.

"Lực lượng chức năng cần lựa chọn khung giờ để cắt lũ, giảm tải các hồ chứa trong khi bão đổ bộ và huy động người dân có kinh nghiệm trong chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ.

Các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành việc di dời người dân, kể cả phương án cưỡng chế người dân trên tàu thuyền, bè, lồng trên vùng nuôi hải sản đến nơi an toàn", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp đến cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để kiểm tra công tác phòng, chống bão Kalmaegi (Ảnh: Chí Anh).

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để kiểm tra công tác phòng, chống bão Kalmaegi.