Gia Lai, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học để tránh bão Kalmaegi

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho biết đã có công văn về việc cho học sinh ở 58 xã, phường phía Đông của tỉnh nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11 để phòng tránh bão Kalmaegi.

Đối với các trường học tại 77 xã, phường phía Tây cần chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.

Mưa lớn những ngày qua khiến trường học ở xã phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nước (Ảnh: Chí Anh).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi đang tiến gần đất liền và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông của tỉnh trong những ngày tới.

Các trường học cần theo dõi sát tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, các đơn vị cần chằng chống trường lớp, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sử dụng cơ sở để làm nơi sơ tán người dân.

Tại Khánh Hòa, cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công điện chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 6/11 và 7/11, hoặc dài hơn nếu mưa lũ kéo dài.

Các trường cần rà soát, củng cố cơ sở vật chất, nhất là các điểm trường vùng sâu, vùng xa có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Cơ sở giáo dục trên địa bàn cần di dời hồ sơ, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch học bù phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2025-2026 đúng quy định.