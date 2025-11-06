Bộ đội, công an chạy đua giúp dân trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Sáng 6/11, công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang được các cấp chính quyền và người dân Đà Nẵng khẩn trương triển khai. Tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ông Phan Tiến Thu (53 tuổi, trú tại thôn Hòa Trung, phường Quảng Phú) là một trong những hộ dân nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Gần 10 cán bộ dân quân và công an đã có mặt tại nhà ông Thu để cột dây néo, đưa bao nước lên chằng mái nhà và kê đồ đạc.

Lực lượng công an giúp người dân chằng chống nhà cửa (Ảnh: Công Bính).

Chỉ trong vài chục phút, ngôi nhà của ông Thu đã được gia cố vững chắc, giúp ông yên tâm ở lại mà không cần di dời.

"Có các anh công an và bộ đội giúp, tôi có thể yên tâm ở lại trong nhà mình rồi, không cần di dời đi. Bà con ở nơi trũng thấp hoặc nhà cấp 4 có thể đến ở nhà tôi", ông Thu chia sẻ.

Cùng với việc hỗ trợ người dân, các trường học trên địa bàn cũng chủ động phòng chống bão. Bà Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hải Âu (phường Quảng Phú), cho biết nhà trường đã hoàn thành việc cắt tỉa nhánh cây, chằng chống mái tôn phòng học và nhà hiệu bộ ngay trong sáng 6/11, nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng tại phường.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, 150 học sinh của trường sẽ nghỉ học từ chiều 6/11. "Sau khi các cháu ăn bữa trưa, phụ huynh sẽ đến đưa các cháu về nhà để phòng chống bão", bà Hương thông tin.

Lãnh đạo phường Quảng Phú đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại trường mẫu giáo Hải Âu (Ảnh: Công Bính).

Trung tá Trần Quốc Huy, Phó trưởng Công an phường Quảng Phú, cho biết lực lượng công an phường đã thành lập đội xung kích gồm 14 cán bộ chiến sĩ và đoàn thanh niên công an phường để giúp dân chằng chống nhà cửa, kê đồ đạc lên cao.

Công an phường cũng sử dụng loa phóng thanh để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống bão cho người dân.

"Đến trưa 6/11, lực lượng công an phường đã cơ bản di dời người dân từ nơi thấp trũng đến nơi an toàn, đưa người dân ở xen ghép tại nhà kiên cố, đến trường học, trụ sở công an… trú tránh an toàn", Trung tá Huy nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ven biển Tam Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú đã trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra công tác phòng chống bão tại từng hộ dân.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú, yêu cầu các lực lượng của phường "ra hết ngoài đường", kiểm tra và hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết, đảm bảo công tác phòng chống hoàn thành trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng bộ đội biên phòng đưa bao nước lên chằng chống mái tôn nhà người dân tại phường Quảng Phú (Ảnh: Công Bính).

Tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng, cho biết đơn vị đã triển khai 3 tổ với 12 cán bộ thường trực tại 3 xã, phường Tam Xuân, Tam Anh và Quảng Phú.

Trong những ngày qua, 10 lượt với 66 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với địa phương phát quang, cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa, di chuyển ghe tàu, thuyền thúng của người dân vào nơi tránh trú an toàn.