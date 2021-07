"Britney Spears bị đầu độc bởi những loại thuốc cực mạnh"

Dân trí Mới đây, cựu vệ sĩ của "công chúa nhạc Pop" đã hé lộ về cuộc sống kinh hoàng của nữ ca sĩ khi anh còn làm vệ sĩ cho cô và gia đình. Anh không phải là người duy nhất nói về điều này.

Đồng nghiệp, người quen hé lộ cuộc sống "ngục tù" của Britney Spears

Cuộc chiến giành lại tự do, thoát khỏi sự giám hộ của cha ruột kéo dài 13 năm của Britney Spears nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, người quen và công chúng trên khắp thế giới. Sau hai phiên tòa chấn động, Britney Spears đã trực tiếp hé lộ cuộc sống bị tước đoạt những quyền cá nhân cơ bản, bị lợi dụng như nô lệ.

Những ngày qua, nhiều người quen của cựu "công chúa nhạc Pop" tiếp tục lên tiếng ủng hộ cô bằng cách đưa ra những thông tin bảo vệ Britney và hé lộ cuộc sống tù đầy của cô do chính người thân trong gia đình tạo nên.

Cựu vệ sĩ tiết lộ Britney Spears bị đầu độc bởi thuốc cực mạnh

Fernando Flores từng được cha ruột của nữ ca sĩ thuê làm vệ sĩ cho Britney Spears vào năm 2010.

Mới đây, một cựu vệ sĩ từng làm việc với Britney đã kể ra những tình tiết gây chấn động về cuộc sống của nữ ca sĩ. Anh Fernando Flores được ông Jamie Spears thuê làm việc vào năm 2010 với nhiệm vụ chính là bảo vệ và theo sát con gái Britney trong vòng 8 tháng.

Chỉ một năm sau khi bị bố áp đặt quyền bảo hộ, sức khỏe tinh thần của Britney đã bị suy giảm nghiêm trọng. Theo lời kể của cựu vệ sĩ, ông Jamie ép Britney Spears uống một cốc thuốc với liều cực nặng mỗi tuần một lần dù con gái nhiều lần bật khóc vì bế tắc. Anh cũng tiết lộ, thứ 6 hàng tuần, một người phụ nữ sẽ đến nhà và giao thuốc cho hai bố con.

Britney cũng không thể ra ngoài một mình và luôn bị kiểm tra điện thoại di động. Trong thời gian đó, cô thường xuyên phải uống cùng lúc thuốc tránh thai và 3 loại thuốc chống rối loạn tâm thần khác. Điều này khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái lơ mơ và dễ bị điều khiển. Cựu vệ sĩ còn chia sẻ rằng, bố của Britney sẽ gọi điện cho anh 3 - 4 lần mỗi ngày để kiểm tra hoạt động của con gái.

Fernando Flores phải thường xuyên giám sát hoạt động của Britney Spears và chứng kiến cô sử dụng một lượng thuốc lớn.

"Bất kỳ vị khách nào đến cửa hàng kinh doanh ở Los Angeles của Britney đều sẽ bị khám túi xách nếu muốn vào trong", Fernando kể lại.

Theo cựu vệ sĩ, trong khoảng thời gian đó, Britney chỉ dành thời gian để tập thể dục hoặc xem TV vì nếu muốn làm bất cứ thứ gì khác cô đều phải xin phép bố. Cô đã khóc rất nhiều trong nhà mỗi khi nghe nhạc vì không thể thoát khỏi cuộc sống ngục tù do quyền giám hộ mang lại.

Một người quen của cựu "công chúa nhạc Pop", Sean Phillip, cũng nói về cuộc sống mất tự do mà cô phải chịu đựng do quyền giám hộ. Sean từng có thời gian sống chung với Britney và chứng kiến những gì ông Jamie làm với con gái. Cô bị đầu độc bởi thuốc kê đơn và những loại thuốc an thần bởi người cha nghiện rượu của cô muốn "bóc lột và kiếm thật nhiều tiền" từ con gái.

Sean Phillip, một người bạn thân của Britney Spears, cũng chứng kiến cuộc sống ngục tù và lạm dụng thuốc của ngôi sao ca nhạc khi cha làm giám hộ.

Sean nói: "Jamie muốn tiếp tục thể hiện quyền làm bố với Britney ngay cả khi cô ấy đã 26 tuổi và là một triệu phú. Khi cô ấy bắt đầu gặp vấn đề, ông ấy xuất hiện nhưng không hề thương con. Ông ấy chỉ tỏ ra quan tâm tới con gái mà thôi.

Ông ta có đầy cơ hội để chấm dứt quyền giám hộ và những gì đang xảy ra với con gái, ví dụ như việc cô ấy nghiện các loại thuốc kê đơn, nhưng ông ta không làm".

Sean cho rằng, tại Hollywood, có những bác sĩ và luật sư tệ hại, chuyên cấu kết với nhau. "Đó cũng chính là thứ đã giết chết Michael Jackson. Tôi tin rằng, ông Jamie có liên quan và tham gia quản lý những gì đã diễn ra", anh nói thêm.

Theo Sean Phillip, cha ruột của Britney Spears chỉ cần "thật nhiều tiền" từ con gái.

Britney Spears dằn mặt em gái vì "đạo đức giả"

Trong phiên tòa mới nhất ngày 14/7, Britney Spears đã buộc tội cả gia đình đã khiến cô phát điên. Ngay sau đó, trên trang cá nhân cô cũng có bài đăng "dằn mặt" em gái - Jamie Lynn Spears khi cảnh báo những người "đạo đức giả" đừng giả vờ ủng hộ cô trong cuộc chiến xóa bỏ quyền giám hộ của cha.

Jamie Lynn Spears từng viết trên trang cá nhân thể hiện sự ủng hộ với chị gái trong cuộc chiến giành lại tự do: "Cầu mong sự bình an của Chúa đến với chị và tinh thần chị ổn định".

Britney Spears vừa có bài đăng "dằn mặt" em gái, xem cô là kẻ đạo đức giả.

Tuy nhiên, Britney Spears đã đăng tải clip cô nhảy trên nền nhạc ca khúc Bad Guy (Người xấu) của nữ ca sĩ Billie Eilish kèm lời nhắn: "Xin Chúa giúp mang những điều tệ hại của các người biến đi". Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Britney đã gỡ bỏ clip này.

Sau đó, cô viết: "Đừng bao giờ quên ai đã phớt lờ bạn khi bạn cần họ và ai đã giúp bạn khi bạn gặp khó khăn. Nếu các người thấy chột dạ khi đọc những dòng này, trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi chỉ để giữ lại chút thể diện cho mình hoặc các người lại định đăng thêm gì đó, xin hãy dừng lại ngay".

Cư dân mạng cho rằng, đây chính là những lời nhắn gửi mà ngôi sao ca nhạc nhằm tới những người thân, những người hoàn toàn im lặng khi chứng kiến cô bị đày đọa.

Britney Spears tuyên bố không biểu diễn nếu cha vẫn có quyền giám hộ

Ngoài ra, ngày 17/7 vừa rồi, Britney tuyên bố sẽ không biểu diễn nếu cha cô vẫn giữ quyền giám hộ và đồng thời khẳng định rằng, quyền giám hộ mà cô bị áp đặt suốt 13 năm qua đã "giết chết những giấc mơ của tôi".

Britney Spears tuyên bố sẽ không biểu diễn nếu cha ruột tiếp tục làm người giám hộ.

"Tôi sẽ không sớm biểu diễn trên bất kỳ sân khấu nào khi cha tôi vẫn quản lý những gì tôi mặc, nói, làm hoặc suy nghĩ", cô khẳng định.

Sau phiên tòa chấn động hồi tháng 6 vừa rồi, Britney đã được phép lựa chọn luật sư mới, đại diện cho cô trong nỗ lực chấm dứt quyền giám hộ của cha ruột. Đây được xem là tín hiệu vui đầu tiên trong cuộc chiến chống lại sự kìm kẹp của cha ruột với Britney Spears.

Ngôi sao nổi tiếng đã chia sẻ: "Quyền giám hộ này đã giết chết ước mơ của tôi... Vì vậy tất cả những gì tôi có bây giờ là hy vọng. Hy vọng là điều duy nhất trên thế giới này rất khó giết chết".

Phiên tòa tiếp theo đòi tự do của Britney Spears dự kiến diễn ra vào ngày 29/9 tại Los Angeles, Mỹ.

Cuộc chiến giành lại tự do của Britney Spears khỏi tay của cha ruột đang thu hút sự quan tâm và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khắp thế giới.

Britney Spears "dằn mặt" cha ruột và em gái

