Bạn trai 6 múi trở thành chỗ dựa tinh thần của Britney Spears

Dân trí Bạn trai kém 12 tuổi - Sam Asghari chính là chỗ dựa tinh thần của Britney Spears trong giai đoạn hiện tại. Anh luôn ở bên bạn gái, động viên cô giành lại tự do sau 13 năm bị cha ruột giám hộ.

Sam Asghari, sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m. Anh sở hữu ngoại hình đẹp, thân hình cân đối và gương mặt nam tính.

Gia đình Sam chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó trở thành người mẫu, diễn viên.

Britney Spears và Sam Asghari bén duyên từ clip ca nhạc Slumber Party của "công chúa nhạc Pop" vào năm 2016. Chính Britney là người lựa chọn Sam cho clip ca nhạc của cô.

Sam Asghari chính là người đàn ông đã ở bên Britney Spears suốt 5 năm qua.

Sau khi quen công chúa nhạc Pop, Sam trở thành bạn trai kiêm huấn luyện viên thể dục của cô. Lần đầu tiên họ xuất hiện công khai bên nhau là tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles vào năm 2019.

Hiện tại, Sam chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với ngôi sao ca nhạc khi cả gia đình cô đều im lặng trước những lời chất vấn và tố cáo gây chấn động thế giới của nữ ca sĩ trong phiên tòa ngày 23/6.

Chia sẻ về truyền thông về tình cảm dành cho bạn, Sam nói: "Tôi chẳng mong gì hơn những điều tốt đẹp nhất cho một nửa của mình và sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy theo đuổi giấc mơ và tạo nên một tương lai mà cô ấy muốn và xứng đáng được hưởng".

Sam Asghari kém ngôi sao ca nhạc 13 tuổi nhưng yêu cô chân thành và cưng chiều cô như công chúa.

"Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn vì tình yêu thương và sự ủng hộ mà các bạn dành cho cô ấy. Tôi mong rằng, chúng tôi sẽ có một tương lai bình thường và tuyệt vời bên nhau", anh nói thêm.

Trước khi phiên tòa ngày 23/6 diễn ra, Sam Asghari đã đăng tải hình ảnh anh mặc chiếc áo phông có dòng chữ Free Britney (Tự do cho Britney) để động viên tinh thần bạn gái.

Trong 5 năm ở bên Britney Spears, Sam hiểu rõ những gì bạn gái phải chịu đựng. "Anh ấy biết rõ những gì đội ngũ quản lý làm với cô và cảm thấy đau đớn khi không thể trực tiếp can thiệp. Sam đã cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần bạn gái trong những ngày đen tối", một nguồn tin chia sẻ.

Sam Asghari vốn là một huấn luyện viên thể hình và người mẫu.

Sam Asghari bắt đầu thể hiện thái độ chống đối với cha ruột của Britney Spears vào đầu năm nay sau khi Britney được quyền thuê luật sư riêng và quyết tâm xin tòa bỏ quyền giám hộ. Anh viết trên Instagram: "Tôi không có chút tôn trọng nào với kẻ liên tục kiểm soát, ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi. Jamie rất tệ".

Tại tòa, Britney Spears đã phẫn nộ khi chia sẻ rằng, bạn trai cô không được phép đưa đón cô bằng ô tô của anh ấy. Nữ ca sĩ muốn kết hôn và sinh con nhưng không được chấp nhận vì buộc phải đeo vòng tránh thai từ nhiều năm nay.

Sam Asghari đã công khai khiếu chiến với cha ruột của Britney Spears từ đầu năm 2021.

Dù khoảng cách tuổi tác với bạn gái là khá lớn nhưng Sam luôn chăm sóc và cưng chiều Britney. Từ đầu năm 2019, anh đến chăm sóc Britney Spears tại trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần vài tuần. Anh đưa Britney đi Hawaii du lịch cho khuây khỏa khi cô không được phép ở bên các con trong ngày sinh nhật chúng.

Trên trang cá nhân, Britney thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện thể dục cùng bạn trai. Cuộc sống của nữ ca sĩ vui vẻ và màu sắc hơn từ khi có sự xuất hiện của Sam.

Nguồn tin của US Weekly cho biết: "Britney tuân thủ chế độ ăn của bạn trai hướng dẫn. Cô ấy xem việc ăn uống lành mạnh và tập luyện cùng Asghari giống một cách thanh lọc những điều tiêu cực về cả thể chất lẫn tinh thần".

Sam Asghari ủng hộ bạn gái giành lại tự do và mong được kết hôn với cô.

Sau khi trực tiếp phát biểu trước tòa về việc bị giám hộ 13 năm qua, Britney Spears tránh xa những ồn ào bằng chuyến du lịch cùng Sam Asghari đến Hawaii hồi cuối tuần qua.

Nguồn tin thân cận của cặp sao nói với US Weekly: "Cô ấy nhận sự ủng hộ tuyệt vời từ bạn trai. Sam sắp xếp để dành cả tuần lễ cho Britney sau phiên tòa hôm 23/6. Anh ấy yêu bạn gái vô điều kiện và nuông chiều cô ấy như một công chúa".

Sam Asghari từng tự hào tâm sự với tờ Men's Health về người bạn gái hiện tại: "Cô ấy khích lệ tôi rất nhiều, hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi sinh ra trong một gia đình có ba chị gái, tôi là người rất trân trọng giá trị gia đình và cô ấy chính là gia đình của tôi. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này mang lại cho tôi".

Sau phiên tòa ngày 23/6, Sam Asghari và Britney Spears đang đi nghỉ ở Hawaii.

Giọng ca Womanizer cũng rất tự hào về người bạn trai hiện tại và xem mình là "người phụ nữ may mắn nhất thế giới". Sam khẳng định rằng, khi bạn gái có được tự do, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. "Chúng tôi là một gia đình. Nếu chúng tôi làm đám cưới, cả thế giới này sẽ biết", anh hạnh phúc nói.

Trước Sam Asghari, Britney Spears từng trải qua nhiều mối tình và hai lần kết hôn với bạn học thời trung học - Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài 2 năm và có hai con trai). Những cuộc tình sau đó của "công chúa nhạc Pop" chỉ tính theo tháng hay năm và đều kết thúc trong vô vọng.

Nhiều khán giả hi vọng rằng, với sự chân thành của Sam Asghari và sự khả quan từ cuộc chiến giành lại tự do của Britney, cô và bạn trai kém tuổi hứa hẹn sẽ có một cái kết viên mãn trong tương lai.

Sam Asghar muốn kết hôn với Britney Spears

Mi Vân

Theo HB/ET