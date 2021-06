Britney Spears: Nỗi cô đơn tột cùng giữa tiền tài và danh vọng

Dân trí Ca khúc "Lucky" của Britney Spears chính là tiếng lòng của "công chúa nhạc Pop" báo năm qua. Bản ballad buồn, chứa đựng tâm tư cô đơn của một ca sĩ nổi tiếng sau những hào quang lấp lánh.

Trong MV Lucky nổi tiếng của mình, Britney Spears từng hát: "She's so lucky, she's a star. But she cries, cries, cries with her lonely heart" (Tạm dịch: Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô đơn, cô ấy luôn muốn khóc).

Nhân vật trong Lucky là ngôi sao nổi tiếng, nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả, có xe hơi nhà lầu to và khối tài sản khổng lồ. Song, cô ấy không thể tìm được ai để tâm sự, để thấu hiểu những nỗi niềm chồng chất trong tim.

Britney Spears xinh đẹp trong MV "Lucky".

Ca khúc được thực hiện vào thời điểm sự nghiệp của Britney Spears đang nở rộ. Cô được tôn vinh là "công chúa nhạc Pop" của toàn thế giới với sắc đẹp, tài năng và danh tiếng đều khiến mọi người nể phục.

Britney Spears cũng không ngờ rằng, clip và ca khúc này đã vận vào chính cuộc đời của cô. Ngôi sao ca nhạc làm quen với ống kính truyền hình từ năm 10 tuổi và nổi tiếng từ khi 15 tuổi. Tuy nhiên, ngoài danh vọng và tiền tài, Britney cũng trải qua những năm tháng của tận cùng cô đơn và bế tắc.

Britney Spears (tên đầy đủ là Britney Jean Spears) ký hợp đồng với hãng đĩa Jive Records vào năm 1997. Cô được khán giả yêu mến và đặt cho biệt danh "công chúa nhạc Pop" với loạt các bài hát Baby One More Time hay Oops! … I Did It Again, Toxic, Lucky....

MV "Lucky" của Britney Spears

Bước vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với mức độ phủ sóng đáng kinh ngạc. Hình ảnh nữ ca sĩ tuổi teen với vẻ ngoài trong trẻo, khả năng trình diễn cuốn hút và gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Britney đã in đậm trong trí nhớ của những thế hệ khán giả 8x và 9x.

Hai album đầu tay của cô là Baby One More Time (1999) và Oops!... I Did It Again (2000) đều thành công ngoài sức mong đợi và góp mặt trong danh sách những album bán chạy nhất thế giới mọi thời đại. Đồng thời, Britney cũng ghi danh vào danh sách nghệ sĩ tuổi teen có lượng đĩa hát thành công ngoài sức tưởng tượng về mặt thương mại.

Britney Spears trẻ trung và xinh đẹp khi mới gia nhập làng giải trí.

"Công chúa nhạc Pop" có tới 6 album xếp vị trí số một bảng xếp hạng Billboard 200 cùng 4 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ là Baby One More Time, Womanizer, 3, và Hold It Against Me. Cô cũng nắm trong tay một giải Grammy, 15 giải Kỷ lục ghi âm Guinness, 6 giải MTV Video Music, 7 giải Billboard và được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

Sự nổi tiếng đến nhanh chóng đã giúp cái tên Britney Spears được nhiều chương trình săn đón. Ngoài ca hát, Britney còn "lấn sân" sang lĩnh vực đóng phim và góp mặt trong tác phẩm ăn khách Crossroads.

Britney Spears gắn với một thời kỳ âm nhạc hưng thịnh của dòng nhạc Anh - Mỹ. Album cuối cùng của Britney được trình làng từ năm 2011 nhưng sức hút của "công chúa nhạc Pop" chưa bao giờ giảm sút. Cô vẫn là cái tên được tìm kiếm trên mạng thường xuyên dù không còn hoạt động trong làng giải trí hay có sản phẩm mới.

Tuy nhiên, cũng chính sự nổi tiếng quá sớm đã khiến giọng ca sinh năm 1981 không kiểm soát được bản thân, sa đà vào thú vui hưởng thụ và những cuộc tình ồn ào.

Britney Spears trình diễn cùng "ông vua nhạc Pop" Michael Jackson.

Năm 2007 có lẽ là một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời Britney Spears khi cô không chỉ gặp vấn đề cá nhân mà cả trong sự nghiệp. Tháng 2/2007, Spears đã cạo trọc đầu, gây ra một vụ đâm xe mà không có bằng lái tại California.

7 tháng sau, cô cố gắng trở lại với hình ảnh vô cùng thảm hại tại giải thưởng Video âm nhạc của MTV năm 2007 và chỉ một tháng sau đó, cô mất quyền nuôi con.

Tháng 1/2008, Britney Spears được đưa ra khỏi nhà và nhập viện trong tình trạng tâm thần mất kiểm soát rồi được xuất viện. Song, chỉ vài tuần sau, cô quay lại bệnh viện. Một nguồn tin giải thích rằng, chính cuộc hôn nhân thất bại là chất xúc tác khiến cuộc sống vốn đã nhiều vấn đề của Britney Spears thêm bế tắc.

"Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ nhưng không có gì để thể hiện điều đó. Không có chồng, không có quyền nuôi con, mối quan hệ rạn nứt với gia đình. Cô ấy không thể giãi bày nỗi lòng. Cô ấy cảm thấy mình vô giá trị".

Britney Spears mất kiểm soát và phải nhập viện vào năm 2007.

Britney có hai cuộc hôn nhân và cả hai đều rất "ồn ào". Cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ ca sĩ chỉ tính theo ngày cùng với chàng bạn trai thời đi học - Jason Allen Alexander vào năm 2004.

Ngay sau đó, cô tiến vào cuộc hôn nhân thứ hai với chàng vũ công Kevin Federline. Cuộc hôn nhân ba năm với Kevin đã khiến Britney Spears tìm đến chất kích thích, ma túy và phải vào trại cai nghiện ở Antigua trong nhiều tháng.

Bản thân Britney Spears thừa nhận, cô đã phải chịu áp lực rất nhiều trong cuộc sống khi cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người. Năm 2000, Britney Spears đã được đề cử giải Grammy trong hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhưng cuối cùng, cô đã thua cuộc. Điều đó làm cô tổn thương bởi cô rất muốn làm hài lòng cha mẹ mình.

"Mẹ tôi muốn tôi giành chiến thắng, thật tệ là bố tôi cũng muốn vậy. Tôi cảm thấy buồn khi tôi làm họ thất vọng", Britney Spears nói với tạp chí Rolling Stone.

Britney Spears bên bố mẹ, anh trai và em gái.

Năm 2013, giọng ca nổi tiếng từng chia sẻ trong bộ phim tài liệu I Am Britney Jean rằng: "Tôi là một người nhút nhát và tôi nghĩ tính cách này không phù hợp với ngành công nghiệp giải trí. Tôi không phải mẫu người có thể đối phó tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi không thể chịu đựng được những áp lực như vậy".

Cựu công chúa nhạc Pop cũng thổ lộ mong muốn có một giờ yên tĩnh theo lịch trình của chính mình mỗi ngày. Năm 2002, Britney Spears nói với tạp chí Rolling Stone rằng cô muốn tự do đến quán Starbucks, tự bơm xăng mà không cần các trợ lý hoặc vệ sĩ xung quanh.

"Tôi phải nghỉ ngơi khoảng 6 tháng để thoát khỏi ánh mắt soi mói của công chúng và để không phải nhìn thấy chính khuôn mặt của mình trên TV, nhưng có lẽ điều này không thể xảy ra...", ngôi sao nổi tiếng buồn phiền nói.

Britney Spears đang hạnh phúc bên bạn trai - Sam Asghari.

Sau những áp lực về tinh thần lẫn thể xác, từ năm 2015, Britney Spears cố gắng lấy lại cuộc sống bình thường và lành mạnh. Nữ ca sĩ nổi tiếng từng cân nhắc việc rời khỏi ngành giải trí để trở thành một giáo viên và dành thêm thời gian bên hai con trai.

Britney Spears cũng đang hạnh phúc khi tìm được tình yêu mới với bạn trai, một huấn luyện viên thể dục kém tuổi và làm việc ngoài làng giải trí - Sam Asghari. Anh đã luôn ở bên động viên nữ ca sĩ những lúc khó khăn nhất, đặc biệt là khi Britney Spears đâm đơn kiện bố ruột đòi kết thúc sự giám hộ của ông với cuộc sống của cô.

Ở tuổi 40, sau gần 13 năm bị "đánh cắp" tự do, Britney đang muốn sống một cuộc sống bình thường và có quyền đưa ra những quyết định cho chính mình. Sự quyết liệt của cựu "công chúa nhạc Pop" lúc này nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu. Người hâm mộ cũng mong rằng, sau những tổn thương về tinh thần và sóng gió trong quá khứ, Britney xứng đáng được hạnh phúc.

Britney Spears của hiện tại, 40 tuổi, và muốn có một cuộc sống tự do, thoát khỏi sự kiểm soát của bố ruột.

Phong trào đòi tự do cho Britney Spears đang được ủng hộ.

