Lời khai chấn động thế giới của Britney Spears trước tòa

Dân trí Những lời khai trong phiên tòa ngày 23/6 của Britney Spears đã khiến công chúng và những người đồng nghiệp của cô choáng váng. Britney Spears nói: "Họ xem tôi như nô lệ, tôi thấy mình như đã chết".

Phiên tòa chấn động toàn thế giới của "công chúa nhạc Pop"

Phiên tòa mới nhất liên quan đến Britney Spears và quyền giám hộ của cha ruột - ông Jamie Spears đối với cô tại tòa Thượng thẩm Los Angeles, Mỹ, đã diễn ra thông qua nền tảng trực tuyến. Đây là lần đầu tiên cựu "công chúa nhạc Pop" trực tiếp phát biểu và trình bày về chính cuộc sống của mình.

Ngày 23/6 (giờ Mỹ), Britney Spears đã gây chấn động toàn thế giới khi tiết lộ về cuộc sống không tự do của cô suốt 13 năm qua.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị cha ruột chính thức giám hộ từ năm 2008 sau khi cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Từ năm 2019, Britney đã bày tỏ mong muốn được thoát khỏi vòng tay của cha ruột và có một cuộc sống bình thường, tự do như mọi phụ nữ khác.

Ngôi sao 40 tuổi mở đầu bài phát biểu của mình: "Tôi ở đây không phải để làm nô lệ cho bất kỳ ai. Khi tôi nói với thế giới rằng, tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là lời nói dối. Tôi đã tức giận, bị trầm cảm và mất ngủ. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn được thay đổi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại.

Đã 13 năm trôi qua và mọi thứ đã quá đủ rồi. Tôi muốn được chọn luật sư đại diện. Đây có thể là cơ hội duy nhất tôi được nói chuyện với tòa và tôi muốn kháng cáo. Lý do mà tôi có mặt ở đây hôm nay là để chấm dứt quyền bảo hộ này. Tôi không muốn bị thẩm tra suốt 4 tiếng đồng hồ như họ đã làm với tôi".

Britney Spears cho rằng, bố ruột và những người đang giám hộ cô lợi dụng quyền giám hộ để biến cô thành nô lệ, bóc lột sức lao động của nữ ca sĩ nổi tiếng.

Bị đối xử như một nô lệ và bị lạm dụng sức lao động

Ngôi sao nổi tiếng cho rằng, cha ruột và những người chịu trách nhiệm giám hộ cô đã coi cô như một nô lệ: "Họ không có quyền ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn. Những người đã gây ra những việc này sẽ không thể tiếp tục làm như vậy. Họ quả thực đã làm rất tốt trong việc bóc lột tôi. Họ nên nhớ là họ đang làm việc cho tôi và tất cả bọn họ phải đi tù. Quyền bảo hộ này đã đi quá xa và bị lạm dụng. Có rất nhiều quyền bảo hộ đang bị lạm dụng trên thế giới này".

Nói về cuộc sống không có tự do của mình, Britney đau đớn chia sẻ: "Tôi muốn gặp bạn bè. Tôi muốn có gia đình và kết hôn. Tôi không thể có con vì họ đặt IUD (vòng tránh thai) trong người tôi, và họ không cho phép tôi đến bác sĩ để lấy nó ra. Tất cả những gì tôi muốn là mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai tôi có thể chở tôi đi chơi trên xe của anh ấy, và thật lòng mà nói, tôi muốn kiện cả gia đình này".

Britney Spears và cha mẹ ruột.

Nữ ca sĩ nổi tiếng kể về việc cô từ chối tập một động tác cho show diễn năm 2018 và bị quản lý, vũ công và trợ lý thông báo với bác sĩ rằng cô không hợp tác. "Tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức và tôi cần nghỉ ngơi. Tôi nói với trợ lý rằng, tôi muốn dừng tập luyện. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi và bắt tôi uống lithium".

Sau khi sử dụng thuốc này, cô cảm thấy nôn nao như bị say xỉn. Trong suốt khoảng thời gian 5 tháng, Britney không được phép rời nhà và luôn có 6 y tá túc trực quanh cô, bắt cô dùng thuốc. Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng bị ép buộc phải làm việc 7 ngày trong tuần và khi vi phạm, cô sẽ bị tước điện thoại và hộ chiếu.

Britney Spears lên tiếng đòi tự do sau 13 năm bị cha giám hộ

"Gia đình tôi không những không lên tiếng mà còn ủng hộ, theo chỉ đạo của bố tôi. Ông ấy gọi điện cho tôi xoa dịu và nói rằng: "Britney, bố rất lấy làm tiếc, nhưng họ sẽ gửi con đến một căn nhà nhỏ tại Beverly Hills để điều trị và sẽ đền bù cho con. Con chỉ cần trả 60.000 USD/tháng các chi phí". Tôi đã khóc suốt một giờ khi nghe cuộc điện thoại đó".

Theo Britney, cuộc sống của cô không khác địa ngục: "Họ đưa tôi vào một căn nhà cô lập và bắt tôi sống chung với y tá và vệ sĩ 24/7. Tôi hoàn toàn không có không gian riêng, thậm chí cả lúc thay đồ, đều có sự hiện diện của y tá".

Bố ruột của Britney Spears - ông Jamie Spears đã đứng ra giám hộ cuộc sống và tài chính của con gái từ năm 2008.

Britney muốn tự do và muốn những người đối xử bất công với cô phải vào tù

Nữ ca sĩ nổi tiếng cho rằng, những người cướp đi sự tự do của cô suốt nhiều năm qua xứng đáng phải vào tù: "Tôi hoàn toàn không có quyền quyết định lịch trình của mình. Tôi đã nói dối khi tôi bảo tôi ổn và tôi hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói lên sự thật, tôi đã sốc và bị sang chấn tâm lý. Tôi không thể ngủ, tôi tức giận, trầm cảm và tôi khóc mỗi ngày.

Thưa tòa, lời khai của tôi trước đây đều không được tòa án bang California xem trọng. Bố tôi và những người liên quan đến quyền bảo hộ này và cả đội quản lý lẫn những người đóng vai trò nòng cốt trong việc trừng phạt tôi, họ phải đi tù".

Nhiều khán giả theo dõi phiên tòa của Britney đều cảm thấy xót xa khi cô nói: "Họ xem tôi như nô lệ và họ trừng phạt tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã chết. Lời nói của tôi không có giá trị. Họ luôn tỏ ra rằng, họ chưa làm gì tôi còn tòa nghĩ tôi đang nói dối. Tôi muốn tòa hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi".

Britney Spears: "Tôi xứng đáng có một cuộc sống bình thường".

Giải thích lý do khiến Britney im lặng suốt hơn chục năm qua và giờ mới đòi tự do, ngôi sao 8x cay đắng nói: "Lý do tôi luôn im lặng, không công khai những việc này vì tôi sợ không ai tin tôi".

Nữ ca sĩ khẳng định, cô đã làm việc chăm chỉ từ năm 17 tuổi và mang lại không ít lợi nhuận kinh tế trong gia đình nhưng không được đối xử một cách công bằng. Giọng ca Toxic được cho rằng sở hữu khối tài sản lên tới 60 triệu USD.

"Tôi xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Tôi đã làm việc từ nhỏ đến lớn. Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi 2-3 năm, và làm những gì tôi muốn. Ước gì tôi có thể nói chuyện với tòa mãi mãi, vì một khi tôi cúp máy, xung quanh tôi chỉ toàn là những lời phản đối "Không! Không! Không! Không!". Tôi cảm thấy cô độc và bị bắt nạt. Tôi mệt mỏi với sự cô đơn này. Tôi cũng xứng đáng có quyền như người khác, được có gia đình, có con và được hạnh phúc".

Làn sóng ủng hộ Britney Spears đòi lại tự do lan rộng khắp thế giới

Bài phát biểu của Britney đang gây chấn động toàn thế giới. Ngay lúc này, nhiều sao quốc tế lên tiếng ủng hộ Britney Spears và giúp dòng hashtag #FreeBritney leo thẳng lên top 1 mạng xã hội Twitter trên toàn thế giới.

Làn sóng ủng hộ và đòi tự do cho "công chúa nhạc Pop" lan rộng khắp thế giới.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Mariah Carey động viên người đồng nghiệp trên trang cá nhân: "Chúng tôi yêu Britney, hãy mạnh mẽ lên" còn nữ ca sĩ Halsey viết: "Hãy cầu nguyện cho Britney và tôi hy vọng với cả trái tim mình rằng cô ấy sẽ được giải thoát khỏi hệ thống lạm dụng này. Cô ấy xứng đáng với điều đó hơn bất cứ thứ gì. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy khi ngày hôm nay dám lên tiếng cho chính mình".

Hàng loạt nghệ sĩ như Rose McGowan, Cher, Meghan McCain… và bạn trai cũ của "công chúa nhạc Pop" - Justin Timberlake cũng bày tỏ sự đồng tình với Britney Spears.

Alexis McGill Johnson, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ, cũng đã đưa ý kiến về câu chuyện của Britney Spears: "Chúng tôi đồng quan điểm với Britney và tất cả những người phụ nữ đang đối mặt với việc bị cưỡng bức sinh sản. Sức khỏe sinh sản là của chính bạn và không ai có quyền quyết định việc đó thay cho bạn".

Những người ủng hộ Britney đã tụ tập trước khi phiên tòa diễn ra để động viên "công chúa nhạc Pop".

Justin Timberlake - bạn trai cũ của Britney Spears và diva Mariah Carey đều bày tỏ sự ủng hộ với "công chúa nhạc Pop".

Mi Vân

Theo Variety