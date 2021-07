Cuộc sống ác mộng của Britney Spears: Bị cha mắng chửi và cấm được gần con

Dân trí Ngày 3/7, tạp chí The New Yorker đăng tải bài điều tra chấn động mang tên "Cuộc sống ác mộng của Britney Spears dưới quyền bảo hộ", hé lộ nhiều chi tiết và sự chia sẻ của các nhân chứng quanh vụ việc.

Britney Spears gọi 911 báo mình là nạn nhân của quyền bảo hộ

Bài báo cho biết trước khi Britney Spears lên tiếng trong phiên tòa chấn động ở Los Angeles vào ngày 23/6, nhóm quản lý của cô đã rất lo sợ. Vào buổi tối trước ngày ra tòa, Britney đã gọi 911 để báo cáo cô là nạn nhân của quyền bảo hộ.

Hành động của Britney đã khiến những người đang giám hộ cô lo lắng và đề nghị luật sư yêu cầu thẩm phán niêm phong nội dung Britney nói trước tòa. Song, yêu cầu này đã bị chính Britney gọi lên tòa đề nghị bác bỏ.

Do vậy, Britney đã có thể thoải mái trình bày và tiết lộ với cả thế giới về cuộc sống thực sự mà cô phải chịu đựng dưới ảnh hưởng của luật bảo hộ suốt nhiều năm qua trong phiên tòa ngày 23/6.

Jacqueline Butcher, một người bạn cũ của gia đình, nói với The New Yorker về phiên tòa năm 2008: "Toàn bộ phiên tòa chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Không có nhân chứng, không ai cho lời khai. Quyền bảo hộ được thiết lập mà không ai thèm hỏi ý kiến Britney.

Và với bất cứ điều gì họ tuyên bố về tình trạng của cô ấy, làm sao tòa đánh giá được? Sao không đợi một tuần rồi phỏng vấn cô ấy? Cô ấy chưa bao giờ có một cơ hội nào".

Britney Spears bị cướp mất quyền nuôi con và bị đẩy vào trại tâm thần sau vụ việc giữ lại con trong nhà tắm năm 2007.

Thời điểm phiên tòa năm 2008 diễn ra và quyết định quyền bảo hộ với Britney, cô đang phải nằm trong viện.

Người mẹ 10 năm không được ở gần các con như mong muốn

Những năm qua, Britney Spears bị kèm cặp và bóc lột dưới quyền bảo hộ. Cô không thể ở gần các con và không được quyết định việc sinh nở hay lập gia đình.

Trong phóng sự điều tra của The New Yorker, người từng là quản gia của nữ ca sĩ kể lại: "Thật tội nghiệp Britney, cô ấy chỉ được ở cạnh con vài giờ. Mỗi lần chia tay con, cảnh tượng đó rất đau lòng, tôi sẽ bế một đứa và Britney bế đứa còn lại ra xe. Hai đứa nhỏ khóc rất nhiều và Britney cũng vậy. Britney sống cô đơn đến nỗi có lúc cô ấy còn hỏi tôi có thể để các con đến ở cùng qua đêm được không".

Năm 2007, ngôi sao nổi tiếng mất quyền nuôi hai con vào tay chồng cũ Kevin và chỉ được thăm con 4 ngày mỗi tuần dưới sự giám sát của tòa án. Lúc đó, bé Sean mới hơn 1 tuổi và Jayden còn nhỏ xíu.

Nhiều năm qua, Britney rất nhớ các con nhưng không được ở gần chúng thường xuyên.

Năm 2008, trong một lần thăm con, Britney phải chia tay hai con trai sau khi thời gian quy định đã hết nhưng vì quá nhớ con nên cô đã dắt Jayden vào phòng tắm để được ở bên con thêm một lúc. Ngay lập tức, luật sư của Kevin Federline (chồng cũ của Britney) đã báo cảnh sát và cứu hỏa, xe cứu thương, trực thăng đến vì nghi nữ ca sĩ làm hại con.

"Khi tôi đến đó, hiện trường như một vụ án mạng với rất nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa. Tôi chen vào đến nhà tắm và mở cửa ra, điều buồn cười là cánh cửa còn không khóa. Bên trong là Britney đang ôm con trai đang ngủ trên tay và đi đi lại lại.

Tôi nói với Britney rằng cô ấy phải trao lại bé Jayden. Và khi Britney vừa trao con, đội cứu hỏa ập vào. Họ chộp lấy đứa nhỏ, trói Britney lại và đưa lên băng ca", một nhân chứng kể lại.

Ngôi sao nổi tiếng luôn khát khao được yêu thương, chia sẻ nhưng cuộc sống thực sự của cô không được như vậy.

Sau khi giao lại Jayden, cô bị bắt đưa đến trại tạm giữ tâm thần khẩn cấp. Và cũng sau vụ việc, Britney đã mất quyền thăm con và bị chỉ trích là người mẹ vô tâm. Hơn 10 năm sau vụ việc, nữ ca sĩ mới được minh oan và khiến nhiều người xót xa.

Bị cha ruột sỉ nhục, ép làm việc và luôn cô đơn

Năm 2008, Britney đồng ý tham gia hai tập của How I Met Your Mother. Cách diễn hài duyên dáng của cô được khán giả khen ngợi nhưng ông Jamie nói với con gái: "Con béo quá. Cha yêu cầu con ăn kiêng và tập với huấn luyện viên để lấy lại vóc dáng".

Ông Jamie tạo sức ép cho việc Britney phải giảm cân, la mắng, sỉ nhục cô và gọi cô là người mẹ tệ hại. Nữ ca sĩ nổi tiếng thậm chí còn bị ép phải làm việc theo ý bố, mới được gặp các con.

Cha ruột của Britney Spears bị tố nhục mạ, ép con gái làm việc.

Tài khoản cá nhân Instagram của Britney Spears và những lời chia sẻ trên đó trước đây cũng không phải là do cô tạo nên. Một nhóm quản lý Britney chính là người tạo nên những bài đăng trên Instagram, Twitter của cô. Các hợp đồng quảng cáo, các khoản thu từ việc ca hát... của ngôi sao ca nhạc cũng do nhóm này quyết định.

Cuộc sống của nữ ca sĩ nổi tiếng sở hữu khối tài sản 60 triệu USD trong những năm qua đầy những nỗi cô đơn. Bà Jacqueline Butcher kể với tờ The New Yorker rằng, nữ ca sĩ luôn cảm thấy bất an và rối loạn lo âu, khát khao được yêu thương, chia sẻ.

"Một lần cô ấy gọi tôi tới phòng và nói với tôi rằng, cô ấy muốn tôi nắm tay cô ấy. Britney ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách. Tôi kéo ghế lại gần và nắm lấy tay cô ấy", bà xót xa kể về cuộc sống thực sự của ngôi sao đình đám.

Britney Spears hạnh phúc bên bạn trai kém 12 tuổi

Jon Eardley, một trong những luật sư Britney từng muốn thuê để cứu cô khỏi quyền bảo hộ, đã chia sẻ: "Rõ ràng quyền bảo hộ đã được lập ra vì những mục đích bất chính". Khi nữ ca sĩ từng tìm cách liên lạc với ông, cô bị thu điện thoại và cấm cản.

Robin Johnson, giám sát viên theo lệnh của tòa án, cũng chia sẻ rằng việc giám sát Britney là một trong những công việc buồn bã nhất đời mình: "Không phải lỗi của cô ấy. Nhiều người liên quan đã gây ra tất cả sự điên rồ này với cô ấy".

Theo một số tài liệu của tòa án mà tờ Times có được, Sam Ingham - luật sư hiện tại của Britney Spears do tòa chỉ định, từng nói với thẩm phán Reva Goetz, người theo dõi vụ giám hộ của ngôi sao nổi tiếng rằng, thân chủ của anh không hài lòng với việc cha làm người giám hộ và muốn kết thúc quyền bảo hộ của cha.

Luật sư Ingham cũng tiết lộ thêm rằng, ngôi sao ca nhạc muốn dừng sự nghiệp ca hát nhưng tin rằng, việc này khó thực hiện khi cô vẫn nằm trong sự giám hộ của cha ruột.

Mẹ ruột của Britney Spears ủng hộ con gái đòi lại tự do

Mẹ ruột của Britney Spears ủng hộ con gái giành lại tự do.

Sau phiên tòa ngày 23/6, em rể, em gái và mẹ của nữ ca sĩ đã lên tiếng ủng hộ việc cô giành lại tự do. Ngày 3/7, mẹ của Britney Spears đã chia sẻ về lời khai chấn động của con gái.

"Tôi rất đau đớn, rất lo lắng", bà Lynne Spears nói với phóng viên của The New Yorker.

Bà Lynne từng "từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết về vụ việc" và xin lỗi, giải thích rằng: "Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn về mọi thứ".

Bà nói rằng, bà gần như không tham gia vào vai trò giám hộ con gái trong nhiều năm qua từ khi ông Jamie Spears được tòa trao quyền này vào năm 2008. Tuy nhiên, vài năm gần đây, bà ủng hộ con gái thoát khỏi quyền giám hộ của cha.

Britney Spears lên tiếng đòi tự do sau 13 năm bị cha giám hộ

Tại một phiên tòa công khai vào tháng 11 năm ngoái, bà Lynne ủng hộ yêu cầu của Britney Spears về việc loại bỏ quyền giám hộ của cha cô - ông Jamie. Thông qua luật sư, bà nói với thẩm phán rằng hai cha con có mối quan hệ "khó hàn gắn".

Bà Lynn và ông Jamie ly hôn từ năm 2002 và cha ruột của Britney Spears từng nghiện rượu. Đây là nguyên nhân khiến hôn nhân của ông và bà Lynn rạn nứt.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án sau phiên tòa chấn động ngày 23/6, ông Jamie Spears (69 tuổi) hiện là người quản lý tài sản duy nhất của Britney Spears. Bà Jodi Montgomery được tòa trao quyền quản lý, giám sát các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân và điều trị y tế của Britney Spears từ năm 2019 sau khi Jamie Spears từ chối công việc này vì lý do sức khỏe.

Mi Vân

Theo The New Yorker/USAtoday